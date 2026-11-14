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Peste 10.000 de oameni la protestul din Parcul Izvor. „Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție!”. George Simion: „Nu ne dezicem de Călin Georgescu”. Participanții se plâng că internetul a picat și că semnalul la telefon este bruiat

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Câteva mii de oameni s-au strâns, la această oră, în zona Parcului Izvor din Capitală. Mitingul de susținere a lui Călin Georgescu este programat sâmbătă, de la ora 14, în fața Palatului Parlamentului. Jandarmii au asigurat complet clădirea, care este înconjurată din toate părțile de forțele de ordine publică. 

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Incidente la protestul din Parcul Izvor: două persoane imobilizate de jandarmi, intervenție SMURD

Update 14:52: Georges Simion a luat cuvântul:

”Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României.

Și are în ochi sistemul care a îngenuncheat românii și România. O are vina aceea ce a câștigat alegerile și inimile românilor.

Acest miting nu este, așa cum încercau vuvuzelele sistemului să mintă, mitingul AUR. Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților.

Au pus vuvuzelele media împotriva noastră. Noi nu ne dezicem de Călin Georgescu și de poporul român.

Domnul Călin Georgescu nu este hoț și criminal ca cei care au condus România. Se vede de peste tot câți români sunt aici. Vrem eliberarea lui Călin Georgescu”.

Update 14:44: Protestatarii scandează ”Demisia”.

Update 14:41: S-au strâns peste 10.000 de oameni la protestul pentru Călin Georgescu din Parcul Izvor

Update 14:40: Protestatarii scandează numele lui George Simion.

Update 14:30: Gelu Vișan a urcat pe scenă. Are un discurs critic la adresa președintelui: ”Nicușor Dan l-a arestat pe Georgescu. Nicușor, dictator”.

”Vrem un singur lucru: Libertate și eliberați-l pe Călin Georgescu”, mai spune Vișan.

”Am venit aici să ne scoatem președintele afară”

Update 14:14: Nicolae Voiculeț a luat cuvântul și îl atacă pe primarul Capitalei: „Cine-i Ciprian Ciucu, incultul asta care nu stie sunt?”. Câteva minute mai târziu, acesta a interpretat imnul României la nai.

Update 14:12: Un echipaj SMURD a intervenit în Parcul Izvor, după ce o persoană a acuzat o stare de rău. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a avut nevoie de transport la spital.

Update 14:09: Jandarmii au intervenit în timpul protestului din centrul Capitalei și au imobilizat două persoane pentru legitimare și sancționare contravențională. Potrivit MAI, acestea au avut un comportament agresiv verbal la adresa forțelor de ordine și a celorlalți participanți.

Update 14:05: George Simion și Dan Dungaciu au ajuns la protest.

Update 13:58: Aproximativ 8.000 de protestatari s-au strâns până la această oră. Se scandează ”Jos dictatura”,”Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție”, „Nicușor, nu uita, România nu-i a ta!”

Update 13:52: Invitații Europa Forum și jurnaliștii străini invitați de George Simion s-au alăturat protestului. În Parcul Izvor este rulat un ”documentar” cu Călin Georgescu.

Update 13:36: Potrivit estimărilor Jandarmeriei, la protest sunt prezenți 7.500 de oameni în acest moment.

Update 13:33: George Simion participă la un eveniment în Parlament în aceste momente. Liderul AUR se va alătura protestatarilor începând cu ora 14:00.

Update 13:05: În jur de 4.000 de persoane s-au strâns la manifestația de la Palatul Parlamentului. Valuri de oamenc continuă să vină la Parcul Izvor, mulți dintre ei cu autocarele. Au venit autocare din județele Constanța, Mehedinți, Cluj-Napoca. Fiecare afișează bannere cu județul pe care îl reprezintă.

Oamenii continuă să vină la mitingul AUR

Update 12:40: Jandarmii au instalat garduri, împrejmuind practic complet zidul Palatului Parlamentului.

Manifestanții, simpatizanți ai AUR și ai lui Călin Georgescu, afișează steaguri și pancarte cu poza fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Din boxe se aude, potrivit Hotnews, „Miluiește-ne pe noi!”. Oamenii strigă „Eliberați-l!”, „Ați arestat poporul!” și „Călin Georgescu este președinte!” și au pancarte pe care scrie „Demsia Nicușor Dan” sau „Ați arestat poporul”.

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Mesajul lui Simion: Mulți, uniți, puternici

Liderul AUR, George Simion, a acuzat anterior că manifestația nu a primit autorizație de la Primăria Capitalei și că „nu vrea nimeni să discute cu cei care își asumă organizarea protestului.

„O să vin aici, o să particip și eu și mi se pare normal să fim și noi păziți și să se ia măsurile necesare“. 

Reaminting că Primăria Capitalei nu a autorizat mitingul de astăzi. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat vineri că au fost depuse 3 cereri de autorizare a protestului. Acestea au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul meciului România-Polonia, a motivat primarul.

Acum câteva ore, președintele AUR a postat un mesaj pe contul său de Facebook. „ Vom avea o zi frumoasă zi. Mulți, uniți, puternici”, a transmis Simion.

Comentarii 1
  • Cib Cia

    Parcă era neautorizat mitingul? Să-i fie rușine primarului și celor care-au pus umărul. E bine ca oamenii pot protesta chair și neautorizați fiind. Niște derbedei ajunși în funcții și care decid pe cine autorizează și pe cine nu. Sa le fie rușine!

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