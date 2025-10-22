Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap

Vasilica Enache este una dintre victimele deflagrației din Rahova, aceasta locuia la etajul 5, unde a avut loc epicentrul exploziei. Ea a devenit sursa mai multor supoziții după tragedia petrecută vineri, 17 octombrie. Acum s-a identificat un obiect în apartamentul său care ar putea da peste cap mersul anchetei.

Apartamentul Vasilicăi Enache a fost pur și simplu spulberat în urma deflagrației din Rahova. Supraviețuitorii exploziei, vecinii avocatei, au povestit că mirosul de gaze predomina de câteva zile și nimeni nu a venit acolo pentru a identifica sursa sau pentru a repara avaria. Acum vina se aruncă de la unii la alții, iar procurorii urmează să stabilească cine a mințit, dar mai ales, cine este responsabil de tragedie.

Obiectul din apartamentul Vasilicăi Enache care schimbă cursul anchetei

Apartamentul femeii a fost distrus în urma exploziei, la fel și cel de la etajul 6. Supraviețuitorii au povestit că mirosul de gaze era prezent de câteva zile, dar nimeni nu a intervenit.

Potrivit Cancan.ro, obiectul găsit în apartamentul femeii poate schimba mersul anchetei. Este vorba despre o poză pe care însăși Vasilica Enache a publicat-o Citește continuarea aici…