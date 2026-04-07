Cine este Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române

Bianca Dogaru
Cine este Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române
Marius Andruh a devenit noul președinte al Academiei Române, după ce a câștigat astăzi, 7 aprilie, alegerile pentru conducerea celui mai înalt for de cultură din țară. Acesta a obținut 84 de voturi, față de contracandidatul său, Mircea Dumitru, care a obținut doar 60.

Scrutinul a început la ora 10 și a reunit membrii titulari și corespondenți de onoare ai Academiei Române. Marius Andruh l-a învins pe filosoful Mircea Dumitru, care a strâns aproximativ 60 de voturi. Conform regulamentului, noul președinte a avut nevoie de o majoritate de două treimi din opțiunile participanților pentru validarea rezultatului.

Omul care a dat verdictul în cazul de plagiat al lui Victor Ponta

Noul șef al Academiei are un istoric marcat de integritate. În anul 2012, din postura de președinte al CNATDCU, Andruh a fost primul oficial care a anunțat public faptul că Victor Ponta a plagiat teza de doctorat. Acesta și-a menținut poziția fermă chiar și atunci când premierul de la acea vreme a încercat să desființeze consiliul prin ordin de ministru.

În vârstă de 72 de ani, acesta a fost șef de promoție la liceul „B.P. Hașdeu” din Buzău și la Facultatea de Chimie din București. Între anii 1994-1996 a fost profesor asociat la Université du Québec à Montréal. Din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu“ al Academiei Române. El deține titlul de doctor în chimie din anul 1988 și a urmat specializări la universități de prestigiu din Paris și Göttingen.

În ultimii ani, acesta a ocupat funcția de vicepreședinte al Academiei Române.

Vezi aici CV-ul lui Marius Andruh

Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un sit fosilifer din China dezvăluie o multitudine de creaturi complexe care au trăit înainte de explozia cambriană
ECONOMIE Profituri spectaculoase ale benzinăriilor din România, de peste 1 miliard de lei. Cât au încasat OMV, Rompetrol, Mol
14:58
Profituri spectaculoase ale benzinăriilor din România, de peste 1 miliard de lei. Cât au încasat OMV, Rompetrol, Mol
SHOWBIZ Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
14:44
Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
RĂZBOI Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
14:19
Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
FLASH NEWS Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
14:03
Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
NEWS ALERT 🚨 Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci
13:40
🚨 Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci

Cele mai noi

Trimite acest link pe