Cine este Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române

Marius Andruh a devenit noul președinte al Academiei Române, după ce a câștigat astăzi, 7 aprilie, alegerile pentru conducerea celui mai înalt for de cultură din țară. Acesta a obținut 84 de voturi, față de contracandidatul său, Mircea Dumitru, care a obținut doar 60.

Scrutinul a început la ora 10 și a reunit membrii titulari și corespondenți de onoare ai Academiei Române. Marius Andruh l-a învins pe filosoful Mircea Dumitru, care a strâns aproximativ 60 de voturi. Conform regulamentului, noul președinte a avut nevoie de o majoritate de două treimi din opțiunile participanților pentru validarea rezultatului.

Omul care a dat verdictul în cazul de plagiat al lui Victor Ponta

Noul șef al Academiei are un istoric marcat de integritate. În anul 2012, din postura de președinte al CNATDCU, Andruh a fost primul oficial care a anunțat public faptul că Victor Ponta a plagiat teza de doctorat. Acesta și-a menținut poziția fermă chiar și atunci când premierul de la acea vreme a încercat să desființeze consiliul prin ordin de ministru.

În vârstă de 72 de ani, acesta a fost șef de promoție la liceul „B.P. Hașdeu” din Buzău și la Facultatea de Chimie din București. Între anii 1994-1996 a fost profesor asociat la Université du Québec à Montréal. Din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu“ al Academiei Române. El deține titlul de doctor în chimie din anul 1988 și a urmat specializări la universități de prestigiu din Paris și Göttingen.

În ultimii ani, acesta a ocupat funcția de vicepreședinte al Academiei Române.

