Prima pagină » Actualitate » Planta care ajută la calmarea inflamației și a durerii. În România mai poartă denumirea de „Carul Zânelor”

Galerie Foto 7

Iată care este planta care ajută la calmarea inflamației și a durerii. În România, această plantă mai poartă denumirea de „Carul Zânelor” sau de „Iarba Soarelui”. Este etichetată drept o plantă medicinală perenă și se găsește îndeosebi în zonele montane ale țării.

Arnica (Arnica Montana) mai poartă denumirea de „Carul Zânelor” sau de „Iarba Soarelui”, în România. Această plantă medicinală perenă se găsește, de obicei, în zona montană a țării, îndeosebi în Munții Apuseni. Astfel de plante, care au flori galbene, pot fi văzute la altitudini între 800 și 2.400 de metri. Această plantă este cunoscută pentru calmarea inflamației și a durerii.

Specialiștii indică faptul că arnica este folosită pentru tratarea leziunilor ușoare, în mod specific. Această plantă care are, de regulă, flori galbene conține anumite substanțe active care ajută la accelerarea procesului de vindecare, notează Cugetliber.ro.

De obicei, această plantă este folosită local sub formă de gel sau cremă. Extractul din această plantă ar putea ajuta, potrivit specialiștilor, la calmarea durerilor provocate de lovituri, entorse, precum și în cazul de suprasolicitare. Inflamația este diminuată.

Arnica mai este folosită, de altfel, și pentru tratarea vânătăilor, deoarece poate ajuta la rebsorbția acestora. În cazul persoanelor care fac efort fizic intens, specialiștii susțin că arnica ar putea fi folosită și pentru durerile musculare. În cele din urmă, planta mai poate ajuta la reducerea rigidității și la îmbunătățirea mobilității.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock / Envato – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe