Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că subiectul unirii cu România devine „din ce în ce mai relevant”.

„Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire. Subiectul posibilei unificări cu România devine din ce în ce mai relevant, iar cetățenii o percep din ce în ce mai mult ca o perspectivă realistă”, a declarat premierul moldovean într-un interviu pentru TVR Info.

Răspunzând la o întrebare despre posibilul moment al unei decizii politice pe această temă, el a spus că totul depinde de voința alegătorilor.

„Aceasta este o decizie politică. Lucrăm la agenda europeană pentru că am primit acest mandat de la cetățenii noștri. Inițial, s-a presupus că ne vom reuni în cadrul Uniunii Europene, dar există și alte opțiuni. Viitorul este imprevizibil. (…) Nu credeam că generația noastră se va confrunta cu război. Nu credeam că dronele vor zbura deasupra casei mele din Kiev… Acum locuiesc în Moldova și nu mă așteptam ca dronele să ajungă aici. Totul se schimbă foarte repede. Cred că atunci când se va atinge o masă critică și alegătorii vor simți că a sosit un moment istoric, vom fi pregătiți pentru această decizie (…)

Chiar și astăzi am discutat foarte multe proiecte. Eu cred că în acea situație, uitați-vă, cu regret, ideea românism a fost descreditată prin, inclusiv și de diferiți agenți ai Moscovei, să-i spun direct, absolut așa. Nu vreau să-i nominalizez. Puteam să intrăm într-o discuție prea lungă acuma.

Eu cred că noi facem foarte multe proiecte frumoase și cetățenii noștri de ambele maluri ale Prutului sunt tot mai mult conștienți că suntem foarte aproape, suntem o familie, am fost o țară acuma nu suntem o țară, dar suntem foarte aproape. Ne vom îmtâlni noi în Europa și vom face unire. O să ajungem la acel moment și vom lua o decizie corectă”, a subliniat Munteanu.

Maia Sandu spune că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România

Declarațiile premierului de la Chișinău vin după ce și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, în luna ianuarie, că ar vota „da” în cazul unui referendum privind unificarea cu România.

„Dacă am avea un referendum, eu aș vota pentru reunirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, desigur, să reziste în fața Rusiei”, a precizat Maia Sandu în cadrul podcastului The Rest Is Politics realizat de jurnaliștii britanici Alastair Campbell și Rory Stewart.

Șefa statului a subliniat că, în prezent, nu există o majoritate a cetățenilor din Republica Moldova care să susțină unificarea cu România și că majoritatea susține aderarea la Uniunea Europeană

AUTORUL REACOMANDĂ: