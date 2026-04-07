La 3 luni de mandat ca primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu și-a făcut un bilanț, în cadrul emisiunii Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a menționat sumar și mandatele în fruntea PMB ale actualului președinte.

În opinia liberalului, neîmplinirile din mandatele lui Nicușor Dan s-au acumulat. Cel mai grav aspect este că PMB este acum subfințată, mai ales că actualul președinte obișnuia să eșaloneze datoriile.

”Au fost mai multe. A avut un mandat cu bune și cu rele. Eu nu am venit să fac evaluări, îmi văd de treaba mea. Nu mai ține asta cu greaua moștenire. Am făcut ce am făcut și ca primar de sector. Ies pe stradă …Am găsit o instituție subfinanțată. În februarie mă trezeam la 5 dimineața și nu dormeam”.

”Nu e în interesul meu să îl evaluez pe Nicușor Dan. Am nevoie de o relație corectă cu el (Am fost copleșit de ce am găsit)”, a continuat Ciucu.

Fostul primar al sectorului 6 a specificat că, din ce a constatat pe teren până în acest moment, instituțiile nu au fost puse efectiv la treabă.

