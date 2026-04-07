Când oul e mai scump decât găina...Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?

Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland

Pe măsură ce se apropie sărbătorile Pascale, unul dintre produsele simbol ale mesei tradiționale – ouăle – devine tot mai costisitor pentru români. În ultimele zile, prețurile au înregistrat creșteri vizibile, iar în unele supermarketuri cunoscute au ajuns să depășească chiar costul unui kilogram de carne de pui.

Situația îi pune pe mulți cumpărători în situația de a alege, mai ales în contextul în care ouăle sunt nelipsite de pe masa de Paște. Fie că este vorba despre cele roșii, fie de cele pe care le punem în drob sau cozonac.

În Kaufland, un cofraj de 10 ouă ecologice a ajuns să coste 18,99 lei, un preț care reflectă tendința de scumpire accentuată din perioada premergătoare sărbătorilor Pascale.

Chiar și în aceste condiții, pentru mulți români tradiția rămâne esențială. Ouăle roșii, preparatele specifice și masa de sărbătoare continuă să fie priorități, chiar dacă presupun un efort financiar mai mare decât în anii trecuți.

