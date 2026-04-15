Ce a pățit Diana în Maroc, în timpul unei vacanțe care trebuia să fie de vis. „Cea mai mare țeapă…”

O turistă din România povestește cum vacanța sa în Maroc a devenit un adevărat coșmar, după ce a fost pusă în fața unei situații neprevăzute.

Ori plătești taxe în plus, ori rămâi pe cont propriu! Acesta e mesajul primit de Diana Mocanu.

Povestea ei a ajuns virală pe rețelele de socializare, scrie Adevărul.

Diana Mocanu, o româncă aflată în vacanță în Maroc, a făcut o rezervare online, la un preț care părea bun.

Destinația ei, o cazare în deșert. Totul a decurs normal până când turiștii au ajuns la punctul de întâlnire din deșert.

De acolo, ar fi trebuit preluați și transportați către cazare.

Surpriza a apărut rapid. „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o în Maroc! Cazările din deșert. Toată lumea vrea să ajungă în Sahara — și da, e o experiență unică, merită vizitat, dar hai să vă spun la ce să aveți grijă… Noi am rezervat totul online, prețul era bun… iar când am ajuns la punctul de întâlnire…”, a spus Diana.

100 de euro „de căciulă”

Li s-a cerut 100 de euro de persoană, potrivit femeii, pentru a ajunge la cazare.

Un cost care, anterior, nu fusese comunicat și nici nu exista altă cale de transport.

„Ni s-a cerut încă 100 € de persoană ca să ajungem în camp. Fără alternativa de a ajunge cu altceva sau cu altcineva și fără să ne fie menționat înainte. Practic, preț mic la cazare… și te taxează după. Și ghici ce? Dacă refuzi, rămâi acolo fără opțiuni”, a povestit Diana Mocanu.

„Deci, mare atenție: verifică dacă transportul până în camp este inclus sau nu”, a transmis ea.

