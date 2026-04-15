Prima pagină » Știri politice » Vlad Voiculescu revine în scandalul Pfizer: Nu e nici “soluția mea” și nu e nici a lui Rogobete

Vlad Voiculescu revine în scandalul Pfizer: Nu e nici “soluția mea” și nu e nici a lui Rogobete

Olga Borșcevschi
Vlad Voiculescu revine în scandalul Pfizer: Nu e nici “soluția mea” și nu e nici a lui Rogobete
Scandalul „Pfizer” continuă în spaţiul public. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a dezlănţuit după ce Vlad Voiculescu i-a propus public o serie de soluţii pentru a întoarce situaţia în beneficiul românilor, precum acces accelerat la medicamente inovatoare sau investiţii de Sănătate în contul datoriei. Replica fostului ministru al Sănătății, europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu, nu s-a lăsat mult aşteptată.

„Am văzut reacția ministrului Rogobete la mesajul meu despre negocierea cu Pfizer. Câteva precizări, pe scurt:
1. Am discutat direct cu ministrul Rogobete despre această negociere înainte de decizia Tribunalului din 1 aprilie. Cam în aceiași termeni prezentați public.
2. Am discutat același lucru, de mai multe ori în ultimele șase luni, cu premierul și cu ministrul de finanțe.
3. Mai mult, subiectul a fost discutat în guvern cu una-doua luni înainte de decizia Tribunalului.
4. La Bruxelles, în Parlamentul European, am avut aceleași discuții cu colegi din Polonia, Ungaria și chiar din echipa PSD”, a transmis Vlad Voiculescu pe Facebook.

Nu e nici "soluția mea" și nu e nici a lui Rogobete

E o soluție discutată de luni de zile, de mai mulți oameni, pe care am propus-o tuturor celor de mai sus tocmai pentru ca ar putea funcționa. Ar fi funcționat desigur mult mai bine oricând din 2023 până în 1.4.2026 când am avut decizia Tribunalului.

Înteleg că există o tentație: ieși primul la televizor, prezinți ideea ca pe ceva inovator și al tau, și câstigi un capital de imagine. În realitate ideea nu e nici inovativa, nici a ministrului Rogobete. Era deja pe masă de luni de zile. Important e să funcționeze, nu cine apare pe afiș.

El a notat două lucruri care nu pot rămâne fără răspuns.

„1. Narativul ca România ar fi comandat vaccinuri «din servilism față de UE» este nu doar fals, ci iresponsabil. Toate statele membre au comandat același număr de doze pe cap de locuitor, prin același contract european. Toate. Dozele rămase nefolosite au fost donate. Cine repetă povestea cu servilismul preia, constient sau nu, exact discursul lui Viktor Orban. Un ministru al sănătății din România nu ar trebui să vorbească așa.
2. Cât despre afirmația că eu aș fi «generat problema» – este o minciună pe cât de gravă, pe atât de absurdă. Contractul cu Pfizer s-a încheiat în mai 2021. Eu nu mai eram ministru al sănătății din aprilie 2021”, a precizat fostul ministru.

„Sper să se gasească o soluție bună. Semnalele pe care le-am primit eu sunt pozitive”

„Deciziile de achiziție au fost luate de premierul de atunci, nu de ministrul sănătății. Iar problema reală – motivul pentru care România, Polonia și Ungaria sunt azi în această situație – vine din eșecul renegocierii din 2023, sub alt guvern. Să mi se atribuie mie responsabilitatea pentru decizii luate după ce am plecat din minister este fie necunoaștere, fie rea-credință.

Sper să se gasească o soluție bună. Semnalele pe care le-am primit eu sunt pozitive.

Noi vom continua să facem presiune în Parlamentul European, alături de colegi din Polonia și Ungaria, pentru un rezultat corect – pentru pacienți, nu pentru comunicatele de presă.

Îi urez domnului Rogobete succes în discuții și înțelepciune în declarații de acum încolo. PS tocmai am vazut – tot la Carla Cristina Tanasie – reacția domnului Marcel Ciolacu, premier care pretinde că a fost informat de Rafila despre procesul cu Pfizer și că a ales voit strategia de a nu face nimic. Cu alte cuvinte, l-a durut în… deficit. Și pe el și pe domnul Rafila”, a mai spus Voiculescu.

