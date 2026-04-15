Știri externe » Marea Britanie va dona Ucrainei cel puțin 120.000 de drone

Marea Britanie va dona Ucrainei cel puțin 120.000 de drone

Marea Britanie va dona Ucrainei cel puțin 120.000 de drone

Marea Britanie va dona Ucrainei cel puțin 120.000 de drone. Este cea mai mare donație pe care o fac britanicii. Aparatele de zbor sunt incluse într-un pachet mai mare în valoare de peste 4 miliarde de dolari, potrivit Live Ukraine, transmite Mediafax.

Pachetul va include drone cu rază lungă de acțiune, drone de recunoaștere, drone logistice și sisteme maritime. Livrările unui lot au început deja în aprilie.

Cele 120.000 de drone fac parte dintr-un pachet mai amplu promis Ucrainei de Marea Britanie, în valoare de peste 4 miliarde de dolari în acest an. De asemenea, Ucraina va primi finanțare în cadrul programului ERA.

Este vorba despre o inițiativă a G7 prin care se oferă sprijin financiar Ucrainei, utilizând profiturile generate de activele rusești înghețate. Suma totală a asistenței este de 50 de miliarde de dolari până în 2027.

