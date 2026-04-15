WSJ: SUA și Iranul sunt de acord să se întâlnească pentru a doua rundă de negocieri

Statele Unite și Iranul au căzut de comun acord, în principiu, să organizeze o a doua rundă de negocieri, după ce în prima rundă de negocieri de la Islamabad nu s-a ajuns la niciun rezultat. Cu toate acestea, nu s-au stabilit încă o dată și un loc în care se poate desfășura această întâlnire, scrie Wall Street Journal.

Progresul a fost lent, au declarat oficiali familiarizați cu situația. SUA și Iranul au convenit în principiu să se întâlnească, dar nu au decis încă asupra unei date și a unui loc de desfășurare, după ce discuțiile de pace maraton de la Islamabad, din weekendul trecut, s-au încheiat fără un acord, au spus aceștia.

Mediatorii din Orientul Mijlociu fac presiuni constante pentru prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran și pentru organizarea unei a doua runde de discuții. Oficialii pakistanezi fac miercuri o vizită la Teheran, iar prim-ministrul pakistanez urmează să desfășoare o rundă fulger de discuții diplomatice în următoarele trei zile.

