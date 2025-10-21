Ce a pățit o pensionară care a încercat să îi muște pe polițiștii care veniseră să-i ia câinele AGRESIV. „Doar Creatorul poate decide asupra mea”

O femeie de 67 de ani din Viena, Austria, a fost condamnată la 15 luni de închisoare pentru că a încercat să muște polițiștii care veniseră să-i confiște câinele agresiv.

Incidentul a avut loc pe 25 august, iar autoritățile au venit la domiciliul pensionarei să-i ia animalul după ce acesta a ucis un alt câine într-un parc, potrivit Heute.at.

Dar aceasta a reacționat violent și, potrivit acuzațiilor la adresa sa, ea ar fi încercat să lovească un ofițer cu piciorul, l-ar fi apucat de gât și ar fi încercat să-l muște de braț. De asemenea, ar fi încercat să muște și un al doilea polițist.

Ulterior, ea a negat acuzațiile, susținând că „nu are dinți și deci nu putea mușca”. Mai mult, a afirmat că și-a ridicat doar genunchiul pentru că „o deranja un breloc din buzunar”.

Pensionara a fost găsită vinovată de tentativă de rezistență față de autorități și vătămare corporală, fiind condamnată la o pedeapsă de 15 luni de închisoare fără suspendare. La stabilirea pedepsei s-a ținut cont că femeia avea deja trei condamnări anterioare, două dintre ele legate tot de câini agresivi.

Ea nu a recunoscut acuzațiile și a declarat că nu recunoaște statul austriac, considerându-se o „persoană protejată”.

„Nicio instanță nu poate decide asupra mea, doar Creatorul”, a afirmat ea.

Ea tocmai fusese amendată după ce câinele său mușcase patru femei, în două zile, dar mai primise o sancțiune și când un alt câine al său atacase alte două femei, una dintre ele suferind o fractură de col femural.

În ianuarie 2022, senioarea fusese condamnată la 12 luni de închisoare cu suspendare pentru tentativă de șantaj și constrângere. Atunci, ea a trimis scrisori de amenințare unor funcționari, cerând sume mari de bani.

Femeia a contestat verdictul actual, procesul urmând să continue în acest caz.