Ce a pățit o tânără de 18 ani care a fost admisă la MEDICINĂ, în Constanța. „Pentru mine a fost un şoc foarte puternic”

O tânără în vârstă de 18 ani, care inițial fusese admisă la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius”, din Constanța, a pierdut locul obținut la „fără taxe” după ce instituția de învățământ ar fi modificat data de înmatriculare fără să anunțe.

Familia acuză lipsa de transparență din partea universității.

Anisia Durbac, absolventă de liceu, a fost inițial declarată admisă cu media 9.19 la locurile fără taxă. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul facultății, înscrierea la facultate urma să se desfășoare în perioada 16–17 iulie. Tânăra a completat datele online, conform calendarului afișat, și spune că urma să depună documentele fizic în ziua de 17 iulie.

Cu o zi înainte, însă, ea ar fi fost contactată telefonic, fără preaviz și fără ca modificarea să fie anunțată în mod oficial.

„Am simţit că mi-a fugit pământul de sub picioare. Repede am formulat un email în care le-am explicat că am avut o situaţie şi nu am putut să mă prezint fizic să mă înmatriculez şi că voi veni a doua zi, adică pe 17”, a declarat Anisia Durbac.