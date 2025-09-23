Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine…”
„Azi, pe drum spre cafenea, am găsit un portofel în centru. Nu era “mic”, şi dacă aş fi păstrat ce era în el, cred că mi-ar fi rezolvat câteva probleme practice… chestii de zi cu zi, gen alegerea dintre facturi sau mâncare, deh, de-ale vârstei studenţiei.
Oricum, era un buletin înăuntru şi persoana din poză nu părea să fie în împrejurimi, dar din fericire o căutare pe facebook m-a ajutat să pot da de proprietar, am luat portofelul ~for safekeeping~ şi am aşteptat să răspundă la mesaj.
Domnul a răspuns, i-am spus unde mă aflu şi a fost de acord să ne întâlnim în centru ca să i-l predau, şi na acum doar nu mă aşteptam să mă ridice în slăvi sau să-mi ofere bani, dar un simplu “mulţumesc” ar fi fost drăguţ. Efectiv mi-a vorbit în silă şi a numărat banii de faţă cu mine, de parcă se aştepta să îi fur, şi mi-a spus că nu cumva să-i fi făcut poză la buletin.
Da,domnu, imediat vă fur identitatea că nu am nimic mai bun de făcut. Oricum, le-am povestit faza prietenilor şi părerea majoritară e că am fost fraiera că nu am luat banii când chiar puteau să mă ajute.
Nu sunt de acord şi nu e ceva ce aş face nici acum ştiind cât de nerecunoscător a fost domnul, dar pe bune, în ultima vreme mă simt că oamenii nu mai ştiu cum să primească gesturi drăguţe de bunătate. Vorba aia: facerea de bine e…”, povestește femeia pe REDDIT.
„Nu lăsa ce e în jurul tău să te definească pe tine ca om: chiar dacă găsești rău , tu fii bună”, o sfătuiește un comentator.
Altcineva este mai dur: „Ai dat peste un mare idiot. Portofele nu am găsit până acum, dar am am găsit vreo 3 telefoane la viața mea: Unul cu butoane acum vreo 10 ani, un smartphone foarte vechi la vremea aia, și un iPhone. Pe toate le-am dat înapoi: cel cu smartphone-ul mi-a dat o sticla de vin, iar tipa cu iPhone-ul era o adolescentă ce a vrut să îmi dea o cutie de bomboane.”
„La fel procedam si eu, stai liniștită, dar îi scoteam ochii instant pt reacție ca sa conștientizeze cat de ghiolban e.
O singură dată am găsit un portofel furat (era golit de bani și aruncat în tufe) iar când am ajuns acolo bunica băiatului mai ca nu a vrut să dea pomelnice la biserică pt actele care erau în portofel. A fost foarte simpatică bunicuța”, scrie o altă persoană.
