Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine…”

Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine…”

23 sept. 2025, 22:55, Actualitate
Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine...”

Ce a pățit o tânără din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă. Reacția proprietarului a lăsat-o „MASCĂ”: „Facerea de bine…”

Ce a pățit o femeie din Cluj după ce a găsit un portofel pe stradă

„Azi, pe drum spre cafenea, am găsit un portofel în centru. Nu era “mic”, şi dacă aş fi păstrat ce era în el, cred că mi-ar fi rezolvat câteva probleme practice… chestii de zi cu zi, gen alegerea dintre facturi sau mâncare, deh, de-ale vârstei studenţiei.

Oricum, era un buletin înăuntru şi persoana din poză nu părea să fie în împrejurimi, dar din fericire o căutare pe facebook m-a ajutat să pot da de proprietar, am luat portofelul ~for safekeeping~ şi am aşteptat să răspundă la mesaj.

Domnul a răspuns, i-am spus unde mă aflu şi a fost de acord să ne întâlnim în centru ca să i-l predau, şi na acum doar nu mă aşteptam să mă ridice în slăvi sau să-mi ofere bani, dar un simplu “mulţumesc” ar fi fost drăguţ. Efectiv mi-a vorbit în silă şi a numărat banii de faţă cu mine, de parcă se aştepta să îi fur, şi mi-a spus că nu cumva să-i fi făcut poză la buletin.

Da,domnu, imediat vă fur identitatea că nu am nimic mai bun de făcut. Oricum, le-am povestit faza prietenilor şi părerea majoritară e că am fost fraiera că nu am luat banii când chiar puteau să mă ajute.

Nu sunt de acord şi nu e ceva ce aş face nici acum ştiind cât de nerecunoscător a fost domnul, dar pe bune, în ultima vreme mă simt că oamenii nu mai ştiu cum să primească gesturi drăguţe de bunătate. Vorba aia: facerea de bine e…”, povestește femeia pe REDDIT.

Ce sfaturi a primit de la redditori

„Nu lăsa ce e în jurul tău să te definească pe tine ca om: chiar dacă găsești rău , tu fii bună”, o sfătuiește un comentator.

Altcineva este mai dur: „Ai dat peste un mare idiot. Portofele nu am găsit până acum, dar am am găsit vreo 3 telefoane la viața mea: Unul cu butoane acum vreo 10 ani, un smartphone foarte vechi la vremea aia, și un iPhone. Pe toate le-am dat înapoi: cel cu smartphone-ul mi-a dat o sticla de vin, iar tipa cu iPhone-ul era o adolescentă ce a vrut să îmi dea o cutie de bomboane.”

„La fel procedam si eu, stai liniștită, dar îi scoteam ochii instant pt reacție ca sa conștientizeze cat de ghiolban e.

O singură dată am găsit un portofel furat (era golit de bani și aruncat în tufe) iar când am ajuns acolo bunica băiatului mai ca nu a vrut să dea pomelnice la biserică pt actele care erau în portofel. A fost foarte simpatică bunicuța”, scrie o altă persoană.

Foto caracter ilustrativ

Autorul recomandă: 

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am ajuns să facem din «comandatul suprem al armatei» o GLUMĂ, asta spune tot”
23:30
Dan Dungaciu: „Am ajuns să facem din «comandatul suprem al armatei» o GLUMĂ, asta spune tot”
BREAKING NEWS Incendiu devastator la un depozit din sectorul 2. Mesaje Ro-Alert în rafală. NOAPTE ALBĂ pentru pompieri. Flăcările se extind
23:11
Incendiu devastator la un depozit din sectorul 2. Mesaje Ro-Alert în rafală. NOAPTE ALBĂ pentru pompieri. Flăcările se extind
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În ROMÂNIA, cineva dă cu târnăcopul la fundamentele politicii externe. Nu rămâne nimic”
23:00
Dan Dungaciu: „În ROMÂNIA, cineva dă cu târnăcopul la fundamentele politicii externe. Nu rămâne nimic”
POLITICĂ Procurorul general al României începe să simtă EFECTUL Șoșoacă. ”Nu mi se pare intimidată”
22:54
Procurorul general al României începe să simtă EFECTUL Șoșoacă. ”Nu mi se pare intimidată”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În alegerile din Rep. MOLDOVA se poate întâmpla orice, dar probleme vor apărea abia după”
22:20
Dan Dungaciu: „În alegerile din Rep. MOLDOVA se poate întâmpla orice, dar probleme vor apărea abia după”
ACTUALITATE Ironie. Tamila Cristescu, sub același acoperiș la ONU cu Oana Țoiu. Fiica fostului deputat PSD a fost concediată din MAE imediat cum Țoiu a ajuns ministru
21:06
Ironie. Tamila Cristescu, sub același acoperiș la ONU cu Oana Țoiu. Fiica fostului deputat PSD a fost concediată din MAE imediat cum Țoiu a ajuns ministru
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
A ascuns până în ultima clipă! Vedeta PRO TV a născut gemeni în mare secret!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist”
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Restricții la retragerile de numerar. Se schimbă regulile pentru clienții vârstnici. Unde se impun plafoane zilnice și lunare
Evz.ro
Hanul lui Manuc, locul unde s-a scris istoria Europei. Detalii neștiute despre cerdacul legendar
A1
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Angelina Jolie, mesaj dur despre Statele Unite: „Nu îmi mai recunosc țara”