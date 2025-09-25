Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice

Un bărbat de 54 de ani din comuna Mușătești, județul Argeș, a amenințat cu moartea trei polițiști aflați la verificări privind o tăiere ilegală de arbori. Ce a pățit bărbatul agresiv.
Incidentul a avut loc marți, în timp ce polițiștii din cadrul Secției Rurale Domnești desfășurau activități de identificare și inventariere a unor cioate în comuna Mușătești.
Bărbatul, chemat la fața locului, ar fi devenit agresiv și i-ar fi amenințat cu moartea pe cei trei polițiști, având asupra sa un cuțit, potrivit IPJ Argeș, citat de Mediafax.
Pentru a-l îndepărta, polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen și au tras două focuri de avertisment în plan vertical. Ulterior, bărbatul a fost depistat și dus la sediul poliției pentru cercetări.
Miercuri, în urma administrării probatoriului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.
Joi, Judecătoria Curtea de Argeș a admis propunerea parchetului, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.
„Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș”, mai transmite IPJ Argeș.