Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice

Un bărbat de 54 de ani din comuna Mușătești, județul Argeș, a amenințat cu moartea trei polițiști aflați la verificări privind o tăiere ilegală de arbori. Ce a pățit bărbatul agresiv.

Incidentul a avut loc marți, în timp ce polițiștii din cadrul Secției Rurale Domnești desfășurau activități de identificare și inventariere a unor cioate în comuna Mușătești.

Bărbatul, chemat la fața locului, ar fi devenit agresiv și i-ar fi amenințat cu moartea pe cei trei polițiști, având asupra sa un cuțit, potrivit IPJ Argeș, citat de Mediafax.

Pentru a-l îndepărta, polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen și au tras două focuri de avertisment în plan vertical. Ulterior, bărbatul a fost depistat și dus la sediul poliției pentru cercetări.

Arestat pentru 30 de zile

Miercuri, în urma administrării probatoriului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Joi, Judecătoria Curtea de Argeș a admis propunerea parchetului, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș”, mai transmite IPJ Argeș.