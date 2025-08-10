Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea

Iată ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria. El a plătit suma de 5.000 de lei pentru patru nopți. Ce a primit acesta să mănânce.
Un român care a mers la all-inclusive în Bulgaria a postat pe pagina de Facebook „Călător în Bulgaria” o recenzie a unei locații în care a fost și a petrecut patru nopți. El a trecut punctele forte și punctele slabe ale hotelului la care a fost, în stațiunea Nisipurile de Aur.
Astfel, ca și plusuri, românul a notat următoarele:
Toate bune și frumoase până aici, dar a venit momentul să mănânce și să bea. Ce a primit românul? Ei bine, mâncarea a fost trecută la punctele slabe ale hotelului. El a catalogat-o ca fiind „destul de rea”. În plus, potrivit spuselor românului, aproape niciodată nu găsea mâncare pentru copii, deși hotelul era plin de copii.
Deși, per total, turistul român spune că a fost bine, el nu mai dorește să revină la acest hotel, căruia îi acordă nota 8.
„A fost bine, dar nu mai revenim la acest hotel. Îi acord nota 8. Am stat 4 nopți, 3 persoane, all-inclusive și am plătit 5.000 de Ron”, a fost concluzia acestuia.
