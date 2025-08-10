Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea

Iată ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria. El a plătit suma de 5.000 de lei pentru patru nopți. Ce a primit acesta să mănânce.

Un român care a mers la all-inclusive în Bulgaria a postat pe pagina de Facebook „Călător în Bulgaria” o recenzie a unei locații în care a fost și a petrecut patru nopți. El a trecut punctele forte și punctele slabe ale hotelului la care a fost, în stațiunea Nisipurile de Aur.

Astfel, ca și plusuri, românul a notat următoarele:

„Camera mare, spa țioasă , curată

prosoape schimbate zilnic , adunat gunoiul din camer ă , apa îmbuteliat ă la 2 litri în camer ă

baie mare cu 2 chiuvete , cabin ă de du ș mare ș i lumin ă bună

aproape de plaja și promenada

cur ățenie și în sta țiune , multe tarabe cu de toate , terase , karting, jocuri p entru copii

personal foarte amabil

dup ă ora 22.30 lini ș te total ă

bar pe plaja unde se poate ș i manca , ș i bea

plaj ă privat ă

aer condi ționat f oarte bun”

Toate bune și frumoase până aici, dar a venit momentul să mănânce și să bea. Ce a primit românul? Ei bine, mâncarea a fost trecută la punctele slabe ale hotelului. El a catalogat-o ca fiind „destul de rea”. În plus, potrivit spuselor românului, aproape niciodată nu găsea mâncare pentru copii, deși hotelul era plin de copii.

„mâncarea destul de rea, aproape aceea și zilnic , multe ouă , crenvurști , salate cu maioneză , salamuri și br ânzeturi .

unele pahare , cani , farfurii și tac âmuri erau nesp ălate

b ăuturi diluate ( dar nu ne – a deranjat în mod deosebit )

mirosul din baie a canalizare …îngrozitor .

pietre și scoici pe malul marii , ca te tai în ele…

deserturile bunicele , îns ă foarte dulci

nu g ăsești m âncare pentru copii , decât uneori , de și hotelul e plin de copii

parcare foarte scump ă , 60 de lei pe zi

bazine mici , f ără tobogane

divertisment sl ăbuț și plictisitor”

Deși, per total, turistul român spune că a fost bine, el nu mai dorește să revină la acest hotel, căruia îi acordă nota 8.

„A fost bine, dar nu mai revenim la acest hotel. Îi acord nota 8. Am stat 4 nopți, 3 persoane, all-inclusive și am plătit 5.000 de Ron”, a fost concluzia acestuia.

