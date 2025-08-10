Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea

Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea

10 aug. 2025, 08:12, Actualitate
Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria:
Galerie Foto 14

Iată ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria. El a plătit suma de 5.000 de lei pentru patru nopți. Ce a primit acesta să mănânce.

Un român care a mers la all-inclusive în Bulgaria a postat pe pagina de Facebook Călător în Bulgaria” o recenzie a unei locații în care a fost și a petrecut patru nopți. El a trecut punctele forte și punctele slabe ale hotelului la care a fost, în stațiunea Nisipurile de Aur.

Astfel, ca și plusuri, românul a notat următoarele:

  • „Camera mare, spațioasă, curată
  • prosoape schimbate zilnic, adunat gunoiul din cameră, apa îmbuteliată la 2 litri în cameră
  • baie mare cu 2 chiuvete, cabină de duș mare și lumină bună
  • aproape de plaja și promenada
  • curățenie și în stațiune, multe tarabe cu de toate, terase, karting, jocuri pentru copii
  • personal foarte amabil
  • după ora 22.30 liniște totală
  • bar pe plaja unde se poate și manca, și bea
  • plajă privată
  • aer condiționat foarte bun”

Toate bune și frumoase până aici, dar a venit momentul să mănânce și să bea. Ce a primit românul? Ei bine, mâncarea a fost trecută la punctele slabe ale hotelului. El a catalogat-o ca fiind „destul de rea”. În plus, potrivit spuselor românului, aproape niciodată nu găsea mâncare pentru copii, deși hotelul era plin de copii.

  • „mâncarea destul de rea, aproape aceeași zilnic, multe ouă, crenvurști, salate cu maioneză, salamuri și brânzeturi.
  • unele pahare, cani, farfurii și tacâmuri erau nespălate
  • băuturi diluate ( dar nu nea deranjat în mod deosebit)
  • mirosul din baie a canalizare …îngrozitor.
  • pietre și scoici pe malul marii, ca te tai în ele…
  • deserturile bunicele, însă foarte dulci
  • nu găsești mâncare pentru copii, decât uneori, deși hotelul e plin de copii
  • parcare foarte scumpă, 60 de lei pe zi
  • bazine mici, fără tobogane
  • divertisment slăbuț și plictisitor”

Deși, per total, turistul român spune că a fost bine, el nu mai dorește să revină la acest hotel, căruia îi acordă nota 8.

„A fost bine, dar nu mai revenim la acest hotel. Îi acord nota 8.  Am stat 4 nopți, 3 persoane, all-inclusive și am plătit 5.000 de Ron”, a fost concluzia acestuia. 

sursă foto: călător în Bulgaria

Autorul recomandă:

Vacanță ratată în BULGARIA. Ce a pățit un român care a plătit 430 de euro pe noapte la un hotel de 5 stele din stațiunea Nisipurile de Aur

Concediu de coșmar pentru un turist român în Bulgaria. Când a intrat în camera hotelului și a văzut cum arată, a încremenit

Citește și

ACTUALITATE Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la Pro TV! Au „furat” vedetele Antenei 1
10:22
Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la Pro TV! Au „furat” vedetele Antenei 1
ACTUALITATE Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la cină: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”
09:34
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la cină: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”
ACTUALITATE Donald Trump „ia în considerare” să îl invite pe Volodimir Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
09:11
Donald Trump „ia în considerare” să îl invite pe Volodimir Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
ACTUALITATE Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
08:33
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
DECLARAȚII EXCLUSIVE Pe drumul ȘPĂGII. Cum vede un psiholog „flagelul” istoric din ADN-ul românilor: „Trebuie să ne intre în sânge”
08:00
Pe drumul ȘPĂGII. Cum vede un psiholog „flagelul” istoric din ADN-ul românilor: „Trebuie să ne intre în sânge”
ACTUALITATE Stelian Bujduveanu: „Prioritatea este să ne asigurăm că iarna aceasta bucureștenii vor avea apă caldă și căldură în parametri normali”
07:25
Stelian Bujduveanu: „Prioritatea este să ne asigurăm că iarna aceasta bucureștenii vor avea apă caldă și căldură în parametri normali”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la ProTV! Au scos aşii din mânecă şi… Au 'furat' vedetele Antenei 1!
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
StirileKanalD
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Se modifică taxa auto. Mașinile pe benzină nu mai plătesc separat. Statul va taxa după distanță și greutate
Evz.ro
Marile escrocherii din ani '90. Cum erau înșelați românii de valutiști, maradoniști și alba-neagra
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Ce declarații a făcut mama lui Marco Leu, după accidentul pe care fiul ei l-a avut la o cursă de raliu din Timișoara: „Sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Primul microscop bazat pe sunet vede de 5 ori mai adânc în creier fără a altera celulele