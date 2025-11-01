Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit un șofer băut care a încercat să dea mită polițiștilor care l-au prins la volan în stare de ebrietate

Ce a pățit un șofer băut care a încercat să dea mită polițiștilor care l-au prins la volan în stare de ebrietate

01 nov. 2025, 17:11, Actualitate
Un șofer băut care a vrut să dea mită polițiștilor a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Un șofer care a încercat să mituiască polițiștii, după ce a fost prins băut la volan, a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare, după ce Tribunalul Sibiu a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între părți.

„La data de 30.10.2025, Tribunalul Sibiu – Secţia Penală a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu cu un inculpat, persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Acesta a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare, fiindu-i aplicată inclusiv pedeapsa complementară de interzicere a exercitării dreptului de a conduce autovehiculele pentru o perioadă de 1 an şi 2 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum şi pedepse accesorii,” transmit reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Sibiu.

Cu ce sumă a vrut să mituiască polițiștii

În 8 iunie 2025, ofiţerii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au realizat prinderea în flagrant a persoanei în cauză, imediat după ce a remis suma de 1925 de lei, cu titlu de mită, unor poliţişti, scrie turnulsfatului.ro.

Potrivit sursei citate, șoferul a fost identificat în trafic pe raza municipiului Sibiu, judeţul Sibiu de către doi agenţi de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu – Poliţia Municipiului Sibiu, Biroul Ordine Publică, conducând pe drumurile publice un autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, agenţii de poliţie au constatat că susnumitul avea o alcoolemie de 0,89 mg/l în aerul expirat.

În această împrejurare, şoferul le-a promis agenţilor de poliţie, în repetate rânduri, suma de 2000 de lei, cu titlu de mită, pentru a nu proceda la constatarea infracţiunii la regimul rutier, moment în care unul dintre poliţişti a sesizat poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu, fiind astfel realizată activitatea de prindere în flagrant.

Întreaga acţiune infracţională a fost înregistrată de către agenţii de poliţie cu aparatura tip bodycam aflată în dotare.

Urmărirea penală a fost efectuată de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu ofiţerii de poliţie din cadrul DGA – Serviciului Judeţean Anticorupţie Sibiu, mai precizează sursa citată.

