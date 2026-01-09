Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi”

Mihai Petre a dezvăluit ce schimbare a făcut în viața sa în ultimii doi ani. Acesta a decis să petreacă două zile pe săptămână doar cu fetițele sale.



Celebrul coregraf și dansator Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, împreună cu care are două fetițe, Catinca și Ariana. Cei doi formează un cuplu și profesional, și în viața de zi cu zi. Elwira și Mihai Petre s-au căsătorit în data de 7 iunie 2008. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Domnița Bălașa, iar petrecerea de nuntă a fost la Palatul Știrbei.

Pe contul său de socializare, Mihai Petre a dezvăluit că de aproape doi ani a decis să facă o schimbare importantă în viața sa. Acesta face în așa fel încât să petreacă două zile pe săptămână doar cu fetele sale, lăsând la o parte orice altă activitate.

Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Merită din plin să petrec timp și să nu pierd etape esențiale din dezvoltarea lor de dragul carierei”

”E vremea rezoluțiilor. Aș vrea să vă povestesc despre una de-a mea, dintre cele mai bune pentru mine, care funcționează de cca 2 ani: aceea de a-mi lua 2 zile pe săptămână în care petrec mult timp cu fetele: le duc, le aduc de la școală, le pregătesc masa , le adorm seara, tot tacâmul. Asta mă face fericit și îmi dă energia necesară să fiu mult mai productiv în zilele în care lucrez. E adevărat ca profesia îmi permite să jonglez cu zilele săptămânii, dar ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi, după timpul efectiv petrecut cu ele în cel puțin două dintre zilele săptămânii, fără ca asta să însemne absența în celelalte (cu excepția deplasărilor în care nu putem merge împreună)”, a scris Mihai petre pe contul său de Facebook.

”Uneori avem 2 zile mai bune, alteori mai puțin bune, interesante, plictisitoare sau zile în care dăm curs plăcerilor vinovate ca în poza de sus 🙂 Asta contează mai puțin. Ceea ce contează este că, pentru mine, merită din plin să petrec timp și să nu pierd etape esențiale din dezvoltarea lor de dragul carierei. Asta e filosofia mea. Nu spun că este calea de urmat pentru toți, dar aș vrea să vă spun că ceea ce m-a ajutat să mă țin de rezoluție și să o pun în practică a fost decizia radicală de a schimba programul. Pe calendar. Asumat. Așadar, orice rezoluție ai la început de an, dacă o pui în calendar și construiești apoi pe lângă, cred ca ai șanse să îți iasă măcar puțin mai bine decât anul trecut”, a adăugat acesta.