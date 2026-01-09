Prima pagină » Actualitate » Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi”

Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi”

09 ian. 2026, 16:30, Actualitate
Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi”
Galerie Foto 15
Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani

Mihai Petre a  dezvăluit ce  schimbare a făcut în viața sa în ultimii doi ani. Acesta a decis să petreacă două zile pe săptămână doar cu fetițele sale.

Celebrul coregraf și dansator Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, împreună cu care are două fetițe, Catinca și Ariana. Cei doi formează un cuplu și profesional, și în viața de zi cu zi. Elwira și Mihai Petre s-au căsătorit în data de 7 iunie 2008. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Domnița Bălașa, iar petrecerea de nuntă a fost la Palatul Știrbei.

Pe contul său de socializare, Mihai Petre a dezvăluit că de aproape doi ani a decis să facă o schimbare importantă în viața sa. Acesta face în așa fel încât să petreacă două zile pe săptămână doar cu fetele sale, lăsând la o parte orice altă activitate.

Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Merită din plin să petrec timp și să nu pierd etape esențiale din dezvoltarea lor de dragul carierei”

”E vremea rezoluțiilor. Aș vrea să vă povestesc despre una de-a mea, dintre cele mai bune pentru mine, care funcționează de cca 2 ani: aceea de a-mi lua 2 zile pe săptămână în care petrec mult timp cu fetele: le duc, le aduc de la școală, le pregătesc masa , le adorm seara, tot tacâmul. Asta mă face fericit și îmi dă energia necesară să fiu mult mai productiv în zilele în care lucrez. E adevărat ca profesia îmi permite să jonglez cu zilele săptămânii, dar ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi, după timpul efectiv petrecut cu ele în cel puțin două dintre zilele săptămânii, fără ca asta să însemne absența în celelalte (cu excepția deplasărilor în care nu putem merge împreună)”, a scris Mihai petre pe contul său de Facebook.

”Uneori avem 2 zile mai bune, alteori mai puțin bune, interesante, plictisitoare sau zile în care dăm curs plăcerilor vinovate ca în poza de sus 🙂 Asta contează mai puțin. Ceea ce contează este că, pentru mine, merită din plin să petrec timp și să nu pierd etape esențiale din dezvoltarea lor de dragul carierei. Asta e filosofia mea. Nu spun că este calea de urmat pentru toți, dar aș vrea să vă spun că ceea ce m-a ajutat să mă țin de rezoluție și să o pun în practică a fost decizia radicală de a schimba programul. Pe calendar. Asumat. Așadar, orice rezoluție ai la început de an, dacă o pui în calendar și construiești apoi pe lângă, cred ca ai șanse să îți iasă măcar puțin mai bine decât anul trecut”, a adăugat acesta.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE „Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
17:38
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
SĂNĂTATE Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
17:35
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
UTILE Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
17:34
Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
UTILE Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
17:17
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
ACTUALITATE Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova bătută de soţ
17:09
Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova bătută de soţ
UTILE Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor
16:59
Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
FLASH NEWS Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
17:46
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
RĂZBOI Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
17:33
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
ULTIMA ORĂ Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
17:07
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
EDUCAȚIE Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027
16:54
Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027

Cele mai noi

Trimite acest link pe