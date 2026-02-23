Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul

Pentru că noua carte de identitate electronică nu mai arată adresa de domiciliu, dar instituțiile încă o cer, a apărut o situație neprevăzută și deloc confortabilă pentru mulți români. Pornind de aici, Ziarul de Iași scrie că apariția buletinului digital aduce în ecuație un document suplimentar: adeverința care confirmă domiciliul.

Această adeverință este obligatorie în tot mai multe situații administrative, iar noul buletin electronic nu rezolvă problema.

Cum au reacționat românii

Deși noul act de identitate este prezentat ca fiind mai sigur și direct interconectat cu o serie de servicii digitale, lipsa adresei de domiciliu îi obligă pe cetățeni să solicite o adeverință suplimentară atunci când instituțiile vor să vadă dovada locuinței.

Documentul este eliberat de MAI, în aplicație, dar și de serviciile de evidență a persoanelor, și are valabilitate limitată.

În noul buletin electronic, datele personale sunt stocate pe cip, iar adresa nu mai apare vizibilă pe document.

Pornind de aici, situații precum înscrierea copiilor la școală, deschiderea unui cont bancar, încheierea unor acte notariale sau depunerea unor dosare la instituții publice au stârnit numeroase neplăceri. Soluția? Mulți români au fost nevoiți să prezinte o adeverință separată, care confirmă domiciliul.

„Am făcut buletinul electronic pentru că am înțeles că e mai modern și mai sigur, dar nu mi-a spus nimeni că voi avea nevoie de o adeverință de fiecare dată când trebuie să dovedesc adresa. M-am trezit la bancă fără documentul necesar”, a povestit un ieșean de 34 de ani, posesor al noii cărți de identitate.

Citește aici despre cum se obține adeverința care confirmă domiciliu.