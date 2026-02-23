Prima pagină » Știri externe » Accident cumplit în Nepal. Autobuz prăbușit într-o râpă de la 200 metri înălțime, 19 morți

Accident cumplit în Nepal. Autobuz prăbușit într-o râpă de la 200 metri înălțime, 19 morți

23 feb. 2026, 12:18, Știri externe

Tragedie de proporții în Nepal. Un autobuz de pasageri a căzut luni de pe un drum din vestul Nepalului, ucigând nu mai puțin de 19 persoane, a declarat poliția pentru Reuters.

Până în prezent, doar 9 dintre victime au fost identificate, au mai spus oficialii, adăugând că autobuzul transporta un total de 44 de persoane.

Plonjeu de la 200 de metri înălțime de pe șosea

Un cetățean neozeelandez și unul chinez s-au numărat printre cei 25 de răniți. Autobuzul, care se îndrepta spre capitala Nepalului, Kathmandu, din orașul turistic Pokhara, a căzut de la o înălțime de 200 de metri de pe șoseaua din Behighat, districtul Dhading, la 80 km vest de Kathmandu, potrivit unui comunicat al poliției nepaleze.

Bishnu Prasad Bhatta, purtător de cuvânt la Armed Police Force, citat de NDTV, a precizat că, în prezent, răniții sunt tratați în spitalele din Kathmandu, se mai precizează în comunicat.

Sute de oameni mor anual în accidente rutiere în Nepal

Trebuie subliniat că accidentele rutiere sunt frecvente în Nepal, o țară preponderent muntoasă, unde starea drumurilor este deosebit precară. Practic, în fiecare an, sute de persoane mor în accidente rutiere în Nepal.

Cauza exactă a accidentului nu a fost încă stabilită, însă forțele de poliție au observat că viteza excesivă ar putea fi explicația cea mai probabilă.

Răniții sunt tratați în spitalele din Kathmandu, se mai precizează în comunicat. Pe lângă accidentele rutiere, țara asiatică este frecvent afectată de inundații de proporții și alunecări de teren, cum a fost catastrofa din octombrie 2025, soldată cu zeci de morți.

