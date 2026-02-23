Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a transmis de la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe (CAE), că statul român are de mai mulți ani o poziție consecventă cu privire la retragerea trupelor ruse din Transnistria, transmite Agerpres.

”Am avut conversații cu președinta Maia Sandu și cu guvernul moldovean și considerăm, de asemenea, încurajatoare folosirea Transnistriei în sensul ca, în acest moment, cetățenii să poată avea speranțe pentru un viitor european. (…) Așadar, vedem că există o cale de a integra regiunea, dar evident trupele ruse trebuie să se retragă de acolo”, a spus Oana Țoiu.

Cu această ocazie, Oana Țoiu a făcut referire și la cazul Georgiei, despre care ministrul de externe român și-a exprimat sprijinul Bucureștiului pentru aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană.

„Acordăm o mare atenție discuțiilor legate de Marea Neagră și pagubelor din Marea Neagră și de aceea ne coordonăm cu țări din Uniunea Europeană, dar și cu țări riverane Mării Negre pentru a putea avea o propunere comună oficială”, a precizat Țoiu.

UE votează astăzi al 20-lea pachet de sancțiuni asupra Rusiei

Miniștrii de externe ai statelor europene s-au întâlnit astăzi la Bruxelles pentru a adopta cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar în cele din urmă măsura nu va putea fi adoptată din cauza vetoului Ungariei, a spus șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Reuniunea de astăzi are loc după ce, săptămâna trecută, ambasadorii statelor membre UE nu au reușit să ajungă la un acord în privința măsurilor punitive asupra Moscovei. Până în prezent, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni economice, diplomatice și restricții în materie de vize.

Recomandările autorului: