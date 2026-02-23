Prima pagină » Justiție » Interviurile pentru șefia Parchetului General. Bogdan Pîrlog vrea ca procurorul să fie „managerul” urmăririi penale. Cristina Chiriac, șefa DNA Iași: „Este necesară implicarea ONG-urilor”

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 12:46, Justiție
Procurorul militar Bogdan Pîrlog și șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, au susținut interviurile în fața comisiei de la ministerul Justiției, pentru postul de conducere al Parchetului General, notează Mediafax.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog crede că magistratura este într-o profundă criză: „Este unul dintre cele mai dificile momente pentru a fi magistrat. Justiția este principalul pilon al statului”. Pîrlog vorbește despre sistemul judiciar în general.

„Degeaba avem instanțe, dacă urmărirea penală este defectuoasă. Degeaba avem urmărire penală, dacă instanțele nu funcționează”, spune el.

Bogdan Pîrlog: „Procurorul trebuie să fie managerul urmăririi penale”

  • El a explicat care ar fi deficiențele sistemului de urmărire penală în opinia sa:
    * „Este extrem de complicată urmărirea penală”.
    * „Avem o menținere mascată a SIIJ, sub forma unei rețele. Modul cum sunt numiți – clar o face să fie imposibil să funcționeze cu adevărat”
    * „Magistratura este o elită intelectuală, nu suntem la fel de predispuși pentru…Asta nu înseamnă că nu este un fenomen.”
    * „Percepția opiniei publice este că noi ne generăm un sistem de impunitate. Noi am pierdut suportul opiniei publice. Acum ne bazăm, în cel mai bun caz, pe ostilitate indiferentă, dacă nu este agresivă”.
    * „Lucrurile este (sic!) clar că nu funcționează. Până acum, exista o nemulțumire. A existat un sol pentru inseminarea discordiei în societate”
    * „Promovarea pe baza unui concurs de dosare…Este un subiectivism până la agresiune”
    * „Mai bine trecem la legea din 1992, să se spună că X este promovat. Dar să nu mai spunem că există un concurs. La fel, promovarea la ÎCCJ este o insultă.”
    * „ Să nu uităm de contextul geopolitic actual. Prioritățile pentru Justiție n-au mai fost priorități pentru Justiție.Trebuie să ne gândim la intervențiile celeilalte părți. Războiul hibrid este o actualitate.”
    * „Lipsa unei poliții judiciare dedicate. Ierarhic, ei depind de MAI. Cât nu există corp de poliție judiciară, nu vom fi eficienți în urmărirea penală”.
    * „Dacă păstram aceeași schemă de personal, nu vom avea niciodată plină. Nu vom avea niciodată 3000 de procurori, vom avea 1500. Procurorul trebuie să fie managerul urmăririi penale.”
    * „Merg pe o singură unitate de PG – București și Ilfov. Zona de combatere a evaziunii fiscale pe Ilfov nu merge cum ar trebui.”
    * „Procurorul General, deși n-are drept de inițiativă legislativă, se poate implica bombardând Ministerul Justiției cu tot felul de probleme. (…) Pot să vorbesc până mâine”.

Bogdan Pîrlog propune ca Pachetul General să se ocupe infracțiunile economie și de mediu

  • * „Se impune o regândire a regulamentului de ordine interioară. Avem secții ineficiente. La Parchetele Militare avem 11 funcții de conducere. Au scos câte o clasare. N-avem nevoie de atâtea funcții de conducere.”
    * „La PÎCCJ vreau să fac o analiză pentru fiecare post, dacă se justifică să fie toți procurorii, câți lucrează efectiv la dosare. O componentă importantă o constituie cea de control. La SUPC, avem o componentă pe infracționalitatea economică. Acolo s-ar putea prin preluarea cauzelor astfel încât procurorii să își desfășoare activitatea la nivelul celor din parchetelor de pe lângă tribunale.”
    * „Infracțiunile de mediu – nu se regăsesc nici în atribuțiile DIICOT. Suntem o zonă de depozitare a deșeurilor medicale din Occident. Ar trebui să fie o prioritate, trebuie o modificare legislativă”.
    * „Infracțiuni contra vieții. Să nu fie criminali în serie…să fie o unitate dedicată la PG. Să se preia omorurile de la parchetele de pe lângă tribunale”.

Luni, procurorii care vor să conducă Parchetul General susțin interviurile în fața comisiei de la ministerul Justiției. Pentru funcția de procuror general al României candidează doi procurori – șefa DNA Iași, Cristina Chiriac și procurorul militar Bogdan Pîrlog, iar pentru funcția de adjunct al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție candidează actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag.

Cristina Chiriac, ședa DNA, a propus ca ONG-urile să colaboreze cu mass-media pentru prevenirea infracțiunilor

„Implicarea societății civile în Ministerul Public este esențială pentru creșterea încrederii în Justiție cât și pentru prevenirea de infracțiuni. Corupția și violența domestică. Este necesară implicarea ONG prin programe prin care să semnaleze și să prevină aceste tipuri de infracțiuni.

Cu mass media, colaborare în limite legale, cu respectarea drepturilor omului. Trebuie explicate clar competențele M. Public, ce poate face M Public și ce dorește publicul. Publicul prin intermediul mass mediei trebuie să înțeleagă competențele ministerului.”

