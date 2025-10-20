Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune

Tot mai mulți români își doresc modernizarea locuinței, fie prin schimbarea acoperișului, fie prin transformarea podului în mansardă. Dar puțini oameni știu că astfel de lucrări pot să fie considerate ilegale dacă nu există și o autorizație de construire. De altfel, lipsa acestei autorizații poate să atragă amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei, sau chiar obligarea proprietarului de a demola lucrările realizate fără aprobare. Există însă și situații în care fapta nu mai este doar o contravenție, ci poate fi încadrată ca infracțiune, unde legea prevede pedeapsa cu închisoarea de 3 luni la un an.

Autorizația de construire este documentul emis de primărie care conferă dreptul de a face lucrări în mod legal. Potrivit Legii nr. 50/1991 în ce privește autorizarea executării lucrărilor de construcții, orice modificare importantă a unei clădiri, de la ridicarea unui imobil nou până la schimbarea formei acoperișului, trebuie să fie avizată oficial. Legea este cât se poate de clară: „Poți construi doar dacă ai o autorizație de construire sau de desființare”.

Asta înseamnă că, dacă modifici structura, înălțimea sau forma acoperișului, ai nevoie de o autorizație. Excepție fac numai lucrările de reparație care nu schimbă forma acoperișului, spre exemplu, înlocuirea țiglei, a șarpantei deteriorate sau refacerea hidroizolației. În astfel de cazuri, legea îți permite să execuți lucrări fără autorizație, câtă vreme nu sunt aduse modificări de structură sau volumetrie.

Dar, lucrurile se schimbă în cazul în care decizi că îți construiești o mansardă, să adaugi lucarne, să ridici înălțimea acoperișului sau să modifici aspectul general al casei. În astfel de situații, autorizația devine obligatorie. Dacă nu o ai, inspectorii primăriei sau cei ai Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pot opri imediat lucrările și, ca proprietar, riști sancțiuni severe.

Amenzile pentru construcțiile neautorizate variază, în funcție de gravitatea faptei, între 10.000 și 100.000 de lei. Sunt și cazuri în care autoritățile pot să dispună și măsura demolării construcției ilegale, dacă aceasta nu poate fi ulterior legalizată. Totodată, proprietarii trebuie să suporte și costurile aferente readucerii clădirii la starea inițială.

Iar dacă lucrările afectează clădiri de patrimoniu, se desfășoară în zone protejate ori pun în pericol stabilitatea construcției, fapta nu mai reprezintă doar o contravenție, ci poate fi încadrată ca infracțiune. În aceste cazuri, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la un an.

Pentru a evita astfel de probleme, proprietarii trebuie deci să urmeze pașii legali. Se începe cu obținerea certificatului de urbanism de la primărie, un document care stabilește condițiile și avizele necesare pentru proiect. Apoi, trebuie contactat un proiectant autorizat, care va elabora planurile tehnice pentru noul acoperiș sau mansardă.

Apoi, după ce toate avizele cerute de lege au fost obținute, dosarul complet se depune la primărie, la biroul de urbanism. Autoritatea locală are obligația să elibereze autorizația de construire în maximum 30 de zile de la depunerea documentației. Autorizația este valabilă 24 de luni, iar dacă lucrările nu pot fi începute în acest timp, se mai poate prelungi o singură data, pentru încă 12 luni.

