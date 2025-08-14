Ce AMENZI riscă persoanele care construiesc fără autorizație în curți și grădini. Până acum, această problemă era considerată o abatere minoră

Conform unui proiect de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe fără autorizație de la primărie riscă amenzi drastice.

Până acum, această problemă era considerată de autoritățile locale o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult simbolice.

De acum, însă, sancțiunile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 100.000 de lei, se arată în document, potrivit Digi 24.

Așadar, orice construcție fără autorizație, oricât de mică, poate fi sancționată, iar diferența dintre suma minimă și cea maximă are rolul de a le permite autorităților locale să evalueze gravitatea fiecărei situații, inclusiv în cazul caselor, blocurilor sau a clădirilor mari ridicate fără toate avizele necesare.

În situațiile în care există autorizație de construire, dar aceasta nu este respectată, amenzile propuse sunt între 5.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, reffuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control pe proprietate va fi sancționat cu o amendă fixă de 10.000 de lei.