Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu

A fost unul dintre cei mai extravaganți fotbaliști români, iar în prezent puține se mai știu despre el. Joe Panait a ieșit din lumina reflectoarelor, chiar dacă pe vremea când juca pentru Steaua stilul său trecea neobservat.

Afișând un look rebel, Panait era o prezenţă exotică în fotbalul românesc.

Cum arată azi Joe Panait

Joe Panait a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” între 1991 și 1996. Are cinci goluri marcate în 105 partide jucate pentru Steaua. De-a lungul carierei, în România a mai evoluat doar pentru Petrolul Ploiești (1987-1991).

După retragerea din activitatea sportivă, a Panait a părăsit România s-a stabilit definitiv în Germania, la aproximativ 25 de kilometri distanţă de Dortmund. Locuiește acolo împreună cu familia și duce o viaţă liniştită. Nu mai are nicio legătură cu fotbalul din România și doar când își face timp se mai uită la meciuri, dar în special cele din 1.Bundesliga.

În 2021, într-un interviu, el a recunoscut că nu mai e la curent cu ce se întâmplă în România.

„Nu m-am mai uitat de ani buni la fotbalul din România.  Dar vă rog să nu mă întrebaţi despre naţionala României, pentru că sunt total pe dinafară. Mi-aţi spus că antrenor principal este Mirel Rădoi. Nici măcar nu ştiam asta. Ştiam că ultima dată el antrena pe undeva prin ţările arabe.

La fotbal mă uit, dar doar la cel din Bundesliga şi la meciurile mari din Champions League. De aici le susţin pe Bayern şi Dortmund. Când şi când se mai întâmplă să mai ajung la stadion, la Dortmund. Dar nu foarte des”, spunea Joe Panait, în 2021.

„Antrenorii, slugi în fața patronilor”

Tot atunci, fostul stelist făcea câteva afirmaţii dure cu privire la situația din fotbalul românesc:

„În România, antrenorii au devenit nişte slugi în faţa patronilor. În ţară, echipele sunt conduse de către patroni, nu de antrenori. E mai mare ruşinea ce se întâmplă acolo şi noi vorbim acum de performanţă. În fotbalul românesc, performanţa e doar un vis frumos. Care nu va fi niciodată realizabil atâta vreme cât nu se va schimba ceva la nivel de mentalitate”.

