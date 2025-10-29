Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta

Ca de fiecare dată în apropierea ultimului weekend din octombrie se reiau discuțiile cu privire la necesitatea renunțării la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta acest lucru.

Potrivit Ziarul de Iași, până acum 200 de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas, ci după Soare.

Astfel, trecerea timpului era marcată de răsăritul și apusul Soarelui, dar și de momentul de la amiază, când astrul se înălța cel mai mult pe bolta cerească.

Trecerea la ora de vară, respectiv ora de iarnă a fost luată din rațiuni economice, dar și pentru o adaptare mai bună la ciclul luminii solare.

Renunțarea la ora de vară ar aduce o serie de schimbări cu impact asupra vieții noastre. Suntem pregătiți de ce ne așteaptă sau, încă o dată, ne grăbim să adoptăm ce este „la modă” doar de dragul de a fi în „trend”?

