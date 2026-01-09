Prima pagină » Știri politice » Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”

09 ian. 2026, 16:23, Știri politice
Un nou scandal zguduie Guvernul după ce Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a mandatat-o pe Iulia Matei, reprezentantul României din COREPER, să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în forma actuală, fără acordul Ministerului Agriculturii. Decizia a provocat reacții dure din partea PSD, care o acuză pe Țoiu de „trădare a intereselor fermierilor”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze Memorandumul privind acordul Mercosur și a transmis documentul nesemnat, după ce a avertizat în repetate rânduri că lipsa unor clauze clare de protecție a fermierilor va afecta grav agricultura românească. Barbu a cerut garanții privind respectarea standardelor europene de siguranță alimentară, protecția mediului și bunăstarea animalelor pentru produsele importate din statele Mercosur.

PSD: „Un act de trădare a intereselor fermierilor”

Partidul Social Democrat a reacționat dur și a atacat public decizia Ministerului de Externe. Social-democrații spun că mandatul acordat reprezentantului României în COREPER a fost dat fără consultarea fermierilor și cu ignorarea poziției Ministerului Agriculturii.

„​PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească. Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii”, transmite PSD într-un comunicat oficial.

Social-democrații acuză direct miniștrii USR de la Externe și Economie, Oana Țoiu și Radu Miruță, că au avizat Memorandumul fără dialog și fără să țină cont de riscurile pentru producătorii români.

PSD subliniază că importurile din America Latină pot crea concurență neloială, în condițiile în care fermierii europeni respectă reguli stricte privind pesticidele, mediul și bunăstarea animalelor, reguli care nu se alpică în aceleași condiții în statele Mercosur.

Social-democrații cer răspunsuri de la premierul Ilie Bolojan

În acest context, PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan să clarifice public dacă a avut cunoștință de mandatul transmis către COREPER și dacă a aprobat această decizie.

PSD anunță că va folosi toate pârghiile disponibile la nivelul Parlamentului European pentru modificarea Acordului UE-Mercosur, astfel încât interesele fermierilor români și europeni să fie protejate. Social-democrații avertizează că nu poate exista o competiție corectă pe piața europeană dacă sunt acceptate importuri realizate în afara standardelor impuse producătorilor din UE.

