Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, se confruntă cu o boală gravă. A lipsit de la o ceremonie de premiere din cauza problemelor de sănătate

Eric Dane a ratat o gală de premiere din cauza problemelor de sănătate pe care le înfruntă. Actorul din „Grey’s Anatomy” („Anatomia lui Grey”), în vârstă de 53 de ani, se luptă cu scleroza laterală amiotrofică. Acesta ar fi trebuit să fie prezent la o gală, pentru a-și ridica un premiu, însă condiția fizică l-a împiedicat.

Eric Dane se luptă cu scleroza laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă progresivă care atacă celulele nervoase și provoacă pierderea controlului muscular. Aceasta mai este cunoscută și sub numele de boala neuronului motor (BNM). Din cauza problemelor de sănătate, actorul de 53 de ani a fost nevoit să lipsească de la Gala Campionilor pentru Vindecări și Îngrijire a Rețelei ALS din Pasadena, California. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 24 ianuarie 2026.

Un purtător de cuvânt a spus pentru The Hollywood Reporter faptul că „Rețeaua ALS a fost informată că Eric Dane spera să ni se alăture în această seară pentru a primi premiul de Avocat al Anului, dar din cauza problemelor de sănătate nu se simte suficient de bine pentru a participa”. Actorul din „Anatomia lui Grey” urma să ridice premiul „Avocatul Anului” ca recunoaștere a faptului că a adus „atenție internațională asupra SLA” prin „leadershipul și compasiunea sa”.

Actorul scrie o carte de memorii

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Rămânem profund recunoscători pentru curajul, susținerea și angajamentul său continuu față de comunitatea SLA și îl onorăm pe deplin în această seară cu respectul și sprijinul nostru profund. Aaron Lazar, vedetă de pe Broadway și nominalizată la premiile Grammy, va accepta premiul în numele său”.

În luna septembrie a anului trecut, actorul își exprimase recunoștința pentru premiul pe care urma să îl primească. El a spus atunci că „este mai mult decât o onoare”. De asemenea, spunea despre premiu că este „o reflectare a forței și curajului incredibil pe care le văd în comunitatea SLA în fiecare zi”.

Actorul care a jucat în „Euphoria”, „The Last Ship” și „Countdown” a dezvăluit că își scrie memoriile – „Book of Days: A Memoir in Moments”. Cartea ar urma să apară în 2026. El spunea că, zilnic, se trezește dimineața și își amintește că acest „lucru este real”, făcând referire la boală și la provocări, notează Mirror.co.uk.

