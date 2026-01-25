Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul

Ciprian Ciucu acuză trădare lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Primarul Capitalei a susținut, la Antena 3 CNN, că premierul României are parte de susținere, în continuare, chiar dacă a văzut „stenograme false” de la Vila Lac. El a mai precizat că PNL „și-a găsit sufletul”, odată cu venirea lui Bolojan. A descris și relația pe care o are cu premierul.

„PSD să nu-și imagineze că PNL mai e atât de prost. (…) Dacă colegi de-ai mei consideră că a sta în siajul PSD și a ne dicta PSD… (…) ne pierdem credibilitatea la nivel național. Nu vreau să îi numesc, de ce să descriu un conflict artificial și să fac știri. Partidul nostru trebuie să își găsească sufletul și și-a găsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan. (…) De guvernare ne ocupăm și noi?”, a spus Ciprian Ciucu.

A fost întrebat dacă o să fie debarcat premierul Bolojan

„Vreau să vă zic că ceea ce apare pe presă este diferit de ceea ce se întâmplă în interior. Am văzut stenograme false de la Villa Lac. Ar fi fost nu știu ce conflict pe acolo. Nu au fost, ca să fie foarte, foarte clar. Să le scoată pe voce cei care le scot. Că, așa, texte poate să scrie oricine. Oricine poate deveni scritor și să inventeze lucruri”, spune Ciucu, la Antena 3 CNN.

„Încăpățânarea face parte din calitățile domniei sale”

Ciprian Ciucu a vorbit, spre finalul emisiunii de la Antena 3 CNN, despre relația cu premierul Ilie Bolojan. Primarul Municipiului București a susținut că reproșurile la adresa prim-ministrului sunt „nesemnificative”. De asemenea, a mai menționat că premierul este responsiv la „logică, rațiune și cifre”.

„Nesemnificative (n.r. despre reproșurile adresate lui Bolojan din interiorul partidului). Ne vedem destul de rar (n.r. cu Ilie Bolojan). Avem o relație bazată pe încredere și pe respect reciproc față de ce am făcut fiecare ca primari. Eu știu de unde a luat Oradea și unde a adus-o. (…) Încăpățânarea face parte din calitățile domniei sale, e bine să fii încăpățânat. Câteodată nu. Nu-mi vine niciuna în minte (n.r. o situație în care bolo a fost încapatanat). Doar logica, rațiunea și cifrele, la acestea răspunde”, a continuat primarul Capitalei.

