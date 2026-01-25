Prima pagină » Actualitate » Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui

Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui

25 ian. 2026, 22:14, Actualitate
Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui
Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui

Doi adolescenți din Vaslui au plecat la săniuș, dar în cele din urmă au ajuns la spital. Copiii au incendiat câteva anvelope și, accidental, s-au izbit de ele cu sania. Aceștia s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3.

Doi adolescenți din județul Vaslui, de 14 și 17 ani, au ajuns la spital, după o distracție pe derdeluș. Cei doi copii au dat foc la câteva anvelope, apoi, accidental, au pătruns cu sania în flăcări. În urma situației, cei doi adolescenți s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3, rănile necesitând îngrijiri medicale.

„Victima de 17 ani a fost găsită conștientă și coerentă, dar prezenta arsuri de gradul 2 la nivelul ambelor antebrațe și la nivelul feței. Al doilea minor s-a prezentat ulterior la spitalul din Bârlad, adus de către părinți, deoarece și el prezenta arsuri de gradul 3 la nivelul mâinii și al feței”, spune Daniel Ungureanu, SAJ Vaslui.

Doi adolescenți s-au accidentat pe derdeluș, după ce au intrat cu sania în flăcări / foto: capturi Observator Antena 1

„Nu a putut să-mi spună nimic din cauză că era murdar, plângea”

Incidentul a avut loc în comuna Epureni din județul Vaslui. Distracția celor doi adolescenți a fost la un pas să se transforme într-o reală tragedie. Mama copilului de 17 ani a susținut că fiul ei „nu a putut să spună nimic din cauză că era murdar, plângea”. Apoi, a fost preluat de echipajul de pe ambulanță.

„L-am întrebat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu a putut să-mi spună nimic din cauză că era murdar, plângea. Era murdar de ceva negru și l-am șters un pic și pe urmă a venit salvarea și l-a luat”, spune mama copilului de 17 ani, arată Observatornews.ro.

Cei doi adolescenți, de 14 și 17 ani, nu ar prezenta probleme comportamentale în comunitate. Autoritățile cred că ar fi vorba despre un accident. Primarul comunei Epureni a susținut că „nu s-ar fi pus problema să fie niște cazuri sociale pe care să le avem în atenție”. De asemenea, a precizat că „a fost o întâmplare nefericită”.

În urma situației, copilul de 14 ani a fost transportat la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Adolescentul de 17 ani a fost transferat azi la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Observator; Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit
21:18
Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit
REVOLTĂTOR Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale
21:06
Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale
FLASH NEWS Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani
21:00
Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani
SCANDAL Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”
20:21
Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”
20:15
Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”
ULTIMA ORĂ Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
19:39
Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: discriminarea duce la efecte biologice grave asupra corpului
TENSIUNI La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA
22:18
La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CINEMA Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, se confruntă cu o boală gravă. A lipsit de la o ceremonie de premiere din cauza problemelor de sănătate
21:47
Eric Dane, actorul din „Anatomia lui Grey”, se confruntă cu o boală gravă. A lipsit de la o ceremonie de premiere din cauza problemelor de sănătate
FLASH NEWS Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul
21:23
Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul
POLITICĂ Ciprian Ciucu: „Unii vor spune că o să am un mandat de sacrificiu”
20:39
Ciprian Ciucu: „Unii vor spune că o să am un mandat de sacrificiu”
CONTROVERSĂ 🚨 Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
20:18
🚨 Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă

Cele mai noi

Trimite acest link pe