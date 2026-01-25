Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui

Doi adolescenți din Vaslui au plecat la săniuș, dar în cele din urmă au ajuns la spital. Copiii au incendiat câteva anvelope și, accidental, s-au izbit de ele cu sania. Aceștia s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3.

Doi adolescenți din județul Vaslui, de 14 și 17 ani, au ajuns la spital, după o distracție pe derdeluș. Cei doi copii au dat foc la câteva anvelope, apoi, accidental, au pătruns cu sania în flăcări. În urma situației, cei doi adolescenți s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3, rănile necesitând îngrijiri medicale.

„Victima de 17 ani a fost găsită conștientă și coerentă, dar prezenta arsuri de gradul 2 la nivelul ambelor antebrațe și la nivelul feței. Al doilea minor s-a prezentat ulterior la spitalul din Bârlad, adus de către părinți, deoarece și el prezenta arsuri de gradul 3 la nivelul mâinii și al feței”, spune Daniel Ungureanu, SAJ Vaslui.

„Nu a putut să-mi spună nimic din cauză că era murdar, plângea”

Incidentul a avut loc în comuna Epureni din județul Vaslui. Distracția celor doi adolescenți a fost la un pas să se transforme într-o reală tragedie. Mama copilului de 17 ani a susținut că fiul ei „nu a putut să spună nimic din cauză că era murdar, plângea”. Apoi, a fost preluat de echipajul de pe ambulanță.

„L-am întrebat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu a putut să-mi spună nimic din cauză că era murdar, plângea. Era murdar de ceva negru și l-am șters un pic și pe urmă a venit salvarea și l-a luat”, spune mama copilului de 17 ani, arată Observatornews.ro.

Cei doi adolescenți, de 14 și 17 ani, nu ar prezenta probleme comportamentale în comunitate. Autoritățile cred că ar fi vorba despre un accident. Primarul comunei Epureni a susținut că „nu s-ar fi pus problema să fie niște cazuri sociale pe care să le avem în atenție”. De asemenea, a precizat că „a fost o întâmplare nefericită”.

În urma situației, copilul de 14 ani a fost transportat la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Adolescentul de 17 ani a fost transferat azi la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

