Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Duminică, autoritățile din județul Sibiu au activat Planul Roșu de Intervenție după un accident rutier grav între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. Accidentul a implicat trei autoturisme și a dus la rănirea a șapte persoane, dintre care una se află în stare critică, fiind supusă manevrelor de resuscitare, relatează Mediafax.
Potrivit ISU Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ141, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, unde două autoturisme s-au ciocnit violent, iar o a treia mașină a fost implicată ulterior în coliziune.
În urma impactului, șapte persoane au fost rănite, dintre care una se afla în stop cardio-respirator și a fost încarcerată. Victima, o femeie de 55 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.
Celelalte cinci victime au fost transportate la Spitalul Județean Sibiu cu răni ușoare, în timp ce o persoană a refuzat transportul la spital. Traficul în zonă a fost restricționat pe durata intervenției, circulându-se alternativ.
Potrivit poliției, accidentul s-a produs în urma unei erori de adaptare a vitezei la condițiile de drum.
Un bărbat de 39 de ani din Moșna, aflat la volanul unui autoturism pe direcția Mediaș-Moșna, nu a reușit să controleze vehiculul, intrând în coliziune laterală cu o mașină condusă de un bărbat de 52 de ani din Mediaș.
Ulterior, a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de o femeie de 58 de ani, cetățean străin. Impactul a dus la răsturnarea mașinii conduse de bărbatul de 52 de ani, iar unul dintre pasagerii din celelalte autoturisme a fost, de asemenea, rănit.
Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare. Traficul rutier a fost reluat ulterior în condiții normale.
