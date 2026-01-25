Prima pagină » Actualitate » Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

25 ian. 2026, 19:39, Actualitate
Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
Galerie Foto 2

Duminică, autoritățile din județul Sibiu au activat Planul Roșu de Intervenție după un accident rutier grav între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. Accidentul a implicat trei autoturisme și a dus la rănirea a șapte persoane, dintre care una se află în stare critică, fiind supusă manevrelor de resuscitare, relatează Mediafax.

Accident rutier cu multiple victime între Dobârca și Poiana Sibiului

Potrivit ISU Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ141, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, unde două autoturisme s-au ciocnit violent, iar o a treia mașină a fost implicată ulterior în coliziune.

În urma impactului, șapte persoane au fost rănite, dintre care una se afla în stop cardio-respirator și a fost încarcerată. Victima, o femeie de 55 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.

Celelalte cinci victime au fost transportate la Spitalul Județean Sibiu cu răni ușoare, în timp ce o persoană a refuzat transportul la spital. Traficul în zonă a fost restricționat pe durata intervenției, circulându-se alternativ.

Cercetările poliției și cauzele accidentului

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în urma unei erori de adaptare a vitezei la condițiile de drum.

Un bărbat de 39 de ani din Moșna, aflat la volanul unui autoturism pe direcția Mediaș-Moșna, nu a reușit să controleze vehiculul, intrând în coliziune laterală cu o mașină condusă de un bărbat de 52 de ani din Mediaș.

Ulterior, a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de o femeie de 58 de ani, cetățean străin. Impactul a dus la răsturnarea mașinii conduse de bărbatul de 52 de ani, iar unul dintre pasagerii din celelalte autoturisme a fost, de asemenea, rănit.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare. Traficul rutier a fost reluat ulterior în condiții normale.

AUTORUL RECOMANDĂ

Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit

Accident grav pe sensul Deva – Sibiu al A1. O persoană a murit şi alte două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”
20:21
Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”. „Este un buget de bazar”
20:15
Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”. „Este un buget de bazar”
FLASH NEWS Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere
18:54
Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
COMENTARIU Mircea Dinescu: Anul neunirii noastre. Normal ar fi ca pe 24 ianuarie să punem steagurile în bernă
18:24
Mircea Dinescu: Anul neunirii noastre. Normal ar fi ca pe 24 ianuarie să punem steagurile în bernă
TEHNOLOGIE Ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul, iar dispozitivul devine zgomotos? Ce trebuie să faci
18:20
Ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul, iar dispozitivul devine zgomotos? Ce trebuie să faci
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: discriminarea duce la efecte biologice grave asupra corpului

Cele mai noi

Trimite acest link pe