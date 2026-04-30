Ion Cristoiu: Sărind în sprijinul lui Ilie Bolojan, proprietarul BNR, Mugur Isărescu, depreciază leul

În cea mai recentă Pastila a sa, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că, sărind în sprijinul premierului Ilie Bolojan, „proprietarul BNR”, Mugur Isărescu, depreciază leul.

„Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu o moțiune, o moțiune de cenzură depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva unui guvern este un act eminamente democratic, o excepțională dovadă că în România există democrație. În dictaturi nu există moțiune de cenzură. Nicolae Ceausescu nu a fost supus nici unei moțiuni de cenzură și până la urmă a fost supus unei lovituri de stat pentru a fi dat jos. Ilie Bolojan e supus unei moțiuni de cenzură, nu supus unei lovituri de stat. Există toate datele ca această moțiune să treacă. Deci există toate datele că pentru adevărul, că Ilie Bolojan va pleca din fruntea guvernului. Nici asta nu este o. Și această este un moment democratic În democrații-șefii, președinții, premierii-miniștri pleacă la un moment dat în urmă, prin voință populară. În dictaturi nu pleacă. Stau până când. Repet, sunt schimbați, uneori chiar împușcați printr-o lovitură de stat. Nu plecarea unui premier.

Căderea unui guvern este iar o aproape o banalitate în democrație. Bulgaria a trecut prin cinci alegeri, prin cinci. Franța a schimbat premierii de deja nu-i mai ține minte ultima vreme, Anglia, la fel, Belgia, la fel. Aceste țări supraviețuiesc pentru că acesta este un mecanism democratic în România, Ilie Bolojan se agață de scaun. Până acum s-a agățat cu mâinile și picioarele, acum se agațe și cu dinți. Nici asta nu este o noutate în istoria pe decembrie. Este, cu excepția, cu mici excepție, cred că Victor Ponta. Toți premierii s-au agățat de scaun și au încercat să manipuleze opinia publică în sensul că dacă ei pleacă, e un dezastru pentru România și România ajunge pe buza pe marginea prăpastiei. Același lucru se întâmplă și acum.

Agățătorul de scaun cu dinții a pus în mișcare o o rețea alcătuită din ONG-uri, din influenceri, din televiziuni, cu scopul, de pe de o parte, de a-l face responsabil pe Nicușor Dan, după părerea mea, deocamdată neargumentat, de căderea de plecare a lui, a lui Ilie Bolojan, dar mai ales de a prezenta aceasta ca o nenorocire. Până aici, nimic nou, nimic grav. Nu e prima dată când, în post-decembrism, premier își arantișează în așa fel plecarea, încât să pare un dezastru pentru România. Însă iată că brusc, cursul valutar cursul euro-euroasărit de pragul de cinci-unu-virgulă lei, după ce un an a sta liniștit, este urmarea unei decizii a lui A, nu guvernatorul lui Mugur Isărescu, ci a proprietarului Băncii Naționale României, Mugur Isărescu. El este practic, din 1990 și pro-guvernator, cel mai longeviv guvernator din istoria Europei, nu numai României. Și e proprietar nu numai de vie.

Am înțeles chestia asta, dar și proprietar de BNR. Și în ca o prefață la decizie, un consilier de-al domniei sale, Eugen Rădulescu, a de a scris că va fi că PSD responsabil de un dezastru. Din nenorocire, nu e o noutate, deoarece anul trecut, când e George Simion, a fost anunțat că a intrând în turul doi, același Mugur Isărescu a crescut euro pentru a argumenta, pentru a dovedi, ca și acum, în sprijinul mani, în cadrul manipulării ordinare, mizere a opiniei publice, că e o nenorocire dacă pleacă, dacă pleacă Ilie Bolojan acum și data trecută, anul trecut, dacă ajungea George Simion președinte, data trecută am m-am întrebat de ce nu acționează DIICOT. Pentru că aceasta este o chestiune penală, manipulare a cursului în interese politice, implicarea BNR în bătălia politică internă. Nu s-a întâmplat nimic. Iată că, cum să zic, proprietarul de BNR recidivează și iar folosește cursul Banca Națională pentru a-l apăra pe Ilie Bolojan.

Și această o chestiune penală”, spune Ion Cristoiu.

