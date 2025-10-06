Prima pagină » Actualitate » Ce condamnare a primit tatăl unuia dintre influencerii lui Călin Georgescu. Afaceristul ascundea în casă un adevărat arsenal letal

Andrei Dumitrescu
06 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Tatăl unuia dintre influencerii care l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială a fost condamnat după ce anchetatorii i-au găsit în casă mai multe arme de foc, pe care acesta le deținea ilegal. Percheziția în urma căreia a fost descoperit arsenalul l-a vizat, de fapt, pe fiul său, bănuit de implicare în celebrul dosar deschis pentru presupusa corupere a alegătorilor, în care au fost interogați, printre alții, Bogdan Peșchir, alias BogPR, Alexandru Virgil Zidaru, zis Makaveli și Victor Micula.

Polițiștii și procurorii bucureșteni au descins, la data de 20 martie, la adresa din Timișoara la care locuiește Hajar Ziad, un influencer de origine siriană, bănuit de posibile infracțiuni economice legate de campania lui Călin Georgescu.

Cu ocazia percheziției, tatăl lui Ziad, afaceristul Alhajjar Mohd Husam, ar fi aruncat peste gard, în curtea vecinului, o plasă cu mai multe arme pe care le deținea ilegal. Este vorba despre două pistoale cu glonț, dintre unul cu seria ștearsă, o mulțime de gloanțe și două puști cu aer comprimat.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Timiș, iar bărbatul în vârstă de 58 de ani a fost reținut.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara l-au prezentat pe afaceristul de origine siriană în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, însă, magistrații Tribunalului Timiș au decis că Alhajjar Mohd Husam poate sta și în arest la domiciliu. După numai două luni, el a fost pus liber și plasat doar în control judiciar.

Obligat să urmeze un program de reintegrare socială

Cinci luni mai târziu, omul de afaceri a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Timișoara la 8 luni și 20 de zile de închisoare, dar cu amânarea executării pedepsei. Ca urmare, dacă nu comite nicio infracțiune timp de doi ani, Alhajjar Mohd Husam nu va fi pedepsit în niciun fel. Totuși, judecătorul l-a obligat să urmeze un program de reintegrare socială și i-a confiscat un pistol marca Walther, de calibru 5,6mm, fără serie vizibilă împreună cu un încărcător în care se aflau 10 cartușe cu glonț, un pistol Arminius, tot de calibru 5,6mm în care se aflau introduse opt cartușe cu glonț, o cutie în care se aflau 17 cartușe cu glonț și două puști cu aer comprimat de calibru 4,5 mm.

Afaceristul de origine siriană Alhajjar Mohd Husam a devenit cunoscut încă din 2004, când a intrat a închiriat ștrandul Termal din Timișoara. În 2009, Primăria nu i-a mai prelungit contractul de închiriere, iar acesta a cerut despăgubiri în valoare de patru milioane de euro.

