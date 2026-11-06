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Black Friday 2026. Plățile online din România au depășit 611 milioane de lei până la prânz. Valoarea uriașă plătită de românul cu cea mai mare tranzacție

Black Friday 2026. Plățile online din România au depășit 611 milioane de lei până la prânz. Valoarea uriașă plătită de românul cu cea mai mare tranzacție
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Valoarea plăților online, procesate de PayU România, a ajuns la suma de 611 milioane de lei până vineri la ora prânzului, de Black Friday 2026. Datele oficiale arată o creștere semnificativă a cumpărăturilor plătite prin portofele digitale (nr. Apple Pay și Google Pay) și în rate. O plată de 130.000 de lei deține până acum recordul pentru cea mai mare tranzacție.

În ceea ce privește preferințele de consum din acest an, clasamentul este bine conturat. În funcție de numărul și valoarea comenzilor, primele locuri sunt ocupate de produse de beauty, produse de larg consum,articole pentru copii și echipamente IT&C.

Care a fost cea mai mare tranzacție și la cât a ajuns coșul mediu

Potrivit datelor centralizate până la ora 12:15, cea mai mare plată unică a însumat nu mai puțin de 134.000 de lei. În topul celor mai valoroase comenzi, aceasta este urmată de două tranzacții extrem de apropiate ca valoare, de 68.407 lei și, respectiv, 68.405 lei.

Valoarea medie a coșului de cumpărături s-a stabilizat la 520 de lei la prânz. Deși este în ușoară scădere față de primele ore ale dimineții, suma rămâne considerabil peste media înregistrată într-o zi normală, care se situează în jurul a 200 de lei.

Pe segmentul achizițiilor în rate, coșul mediu de cumpărături se menține la valoarea de 1.100 de lei, dublu comparativ cu o perioadă obișnuită din an.

Explozie a plăților prin portofele digitale de Black Friday

Reprezentanții PayU susțin că până acum peste 77% dintre plățile făcute online au fost făcute prin intermediul unor portofele digitale, ca Apple Pay și Google Pay. Românii au ales și să își facă mai multe rate de Black Friday decât de obicei.

„Vorbim deja despre peste 600 de milioane de lei procesate. Ponderea tranzacțiilor în rate se menține la 35% – 36%, față de 24% într-o zi normală. Ponderea pe portofelele digitale este de 77%, față de 46% în mod obișnuit”, a explicat Elena Gheorghe, manager regional PayU.

Reprezentanta PayU estimează, însă, că ponderea portofelelor digitale va scădea destul de mult spre finalul zilei. Acest fenomen se explică prin faptul că achizițiile masive, în special din prima oră a campaniilor de reduceri, sunt realizate de clienții foarte rapizi, care au deja cardul salvat în platformele comercianților.

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