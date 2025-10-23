Ce domenii se încadrează la Grupa I de muncă. Meseriile grele din România pentru care statul oferă facilități la pensie

Grupa I de muncă reunește acele activități profesionale care sunt considerate cele mai dificile sau periculoase din punct de vedere al sănătății. Pe acestea, statul le recunoaște și oferă anumite facilități la pensionare: în primul rând, reducerea vârstei standard.

La Grupa I de muncă regăsim deci muncile din industrii cu expunere severă la factori nocivi precum chimicale, radiații, minerit, lucrări subterane, activități din anumite ramuri ale industriei chimice sau metalurgice și personalul Navigant din aviația civilă, printre altele.

Ce acoperă, mai precis, Anexa 1 la Ordinul nr. 50/1990? Acest document oficial inventariază zeci sau poate sute de poziții: de la fabricarea și manipularea clorinelor, acidului clorhidric sau alte procese chimice agresive, la activități din exploatări miniere și lucrări cu expunere la radiații (zonele I și II), la anumite lucrări de întreținere și producție din metalurgie și construcții navale. Ordonanțele conexe (spre exemplu, completările din Ordinul 100/1990) adaugă poziții specifice după evaluări tehnice. Pentru listă exactă și formularea oficială, trebuie să consultați anexele Ordinului.

Cineva care a lucrat în Grupa I are ca principal avantaj reducerea vârstei standard de pensionare. Astfel, legea permite diminuarea acesteia în funcție de numărul de ani lucrați în condiții de Grupa I, potrivit unui tabel legal. Reducerea poate fi semnificativă, de la câteva luni până la 10 ani, la anumite expuneri și stagii. Totodată, perioadele lucrate în condiții deosebite se compută în mod specific la stagiul de cotizare pentru pensie. Detaliile despre cuantumul reducerii și condițiile de cumul se regăsesc în normele CNPP.

Dacă vrei să verifici statusul muncii tale și să afli dacă e de Grupa I, trebuie să ceri adeverință de la angajator. Documentul trebuie să precizeze poziția din anexa legală (model CNPP) și perioadele lucrate. Acesta este actul-cheie pentru dosarul de pensie.

Apoi, trebuie să consulți anexele Ordinului nr. 50/1990 (și completările) pe portalul legislativ sau pe site-ul CNPP pentru a identifica dacă denumirea postului tău apare acolo. Nu în ultimul rând, trebuie să păstrezi documente precum: contracte, fișe de post, pontaje, fișe medicale de la controlul periodic, căci toate pot susține continuitatea activității în condiții grele, și să verifici perioadele, căci unele activități se iau în calcul doar dacă au fost prestate un procent minim din timpul de lucru (criteriile sunt stabilite în legislație).

Dacă ți se refuză încadrarea, poți să ceri o reevaluare prin inspecția muncii, poți depune contestație la casa de pensii sau poți să soliciți asistență juridică specializată.

