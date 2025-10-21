Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să primești în 2025 pentru meseria ta, în funcție de orașul din România în care lucrezi

România continuă să fie o țară a contrastelor, în care până și aceeași meserie este plătită diferit de la un oraș la altul, în funcție de regiunea în care lucrezi. Pornind de aici, iată ce salariu ar trebui să primești în 2025 pentru job-ul pe care îl ai, dar totul raportat la orașul de reședință.

Analiza de mai jos a luat în calcul 15 dintre cele mai populare meserii din România.

Bucureștiul, lider detașat la venituri

Astfel, am testat piața celor mai importante șapte orașe din țară: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Craiova și Constanța. Centralizând datele obținute, am putut estima câștigurile medii nete lunare pentru fiecare profesie, în funcție de oraș.

Rezultatele afișate în tabelul detaliat (foto) arată cât se câștigă, în medie, în fiecare domeniu de activitate.

Deloc surprinzător, Bucureștiul continuă să ofere cele mai mari salarii în aproape toate domeniile analizate. De exemplu, în Capitală, un programator sau specialist IT câștigă, în medie, 11.500 de lei net pe lună, în timp ce un inginer IT / specialist în securitate cibernetică atinge pragul de 11.000 de lei.

Tot în București, medicii specialiști ajung la 10.000 de lei, iar managerii de proiect pot depăși pragul de 9.000 de lei lunar.

Și în vânzări se câștigă bine – 6000 de lei pentru zona corporate (B2B), iar cei din HR primesc lunar 5000 de lei net.

În orașele din vestul țării, salariile sunt apropiate de cele din Capitală, dar tot există câteva diferențe notabile. Astfel, în Cluj-Napoca, un IT-ist câștigă în jur de 10.500 de lei, iar un medic specialist aproximativ 9.200 de lei, dar în Timișoara aceleași meserii sunt remunerate cu 9.800, respectiv 9.000 de lei net. Iar dacă ne ducem spre est, la Iași, nivelul salarial coboară până la 9000 de lei pentru un specialist IT.

Tot în Iași, dar și-n Brașov, un inginer industrial aduce lunar acasă între 6.000 și 6.500 de lei, iar un specialist financiar-bancar, 6.500 de lei net.

Ce orașe sunt la coada clasamentului

Sudul și sud-estul României rămân în urmă la capitolul câștiguri din salarii.

În Craiova, un programator IT primește, în medie, 8.500 de lei, iar în Constanța, „doar” 8.000 de lei. Cele mai mici salarii se regăsesc în domenii precum turismul și ospitalitatea, unde angajații câștigă chiar și 2.500 de lei (Constanța).

Deși România s-a dezvoltat economic în ultimii ani, diferențele salariale între orașe rămân semnificative. Dacă Bucureștiul și regiunile vestice domină clasamentul veniturilor, orașele din sud și est rămân mult în urmă.

