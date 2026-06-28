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Ce este peștele-iepure și de unde vine

Ce este peștele-iepure și de unde vine
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Peștele-iepure, una dintre cele mai toxice specii ajunse în Marea Mediterană, continuă să se răspândească în apele Greciei. Specia pune probleme pescarilor, amenință ecosistemele marine și atrage atenția turiștilor din zonele afectate. Dar cum a reușit acest pește să devină una dintre cele mai problematice specii invazive din Grecia?

Peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus), este o specie alogenă, originară din regiunea Indo-Pacifică, care a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Primele exempare au fost observate în apele Greciei în 2005, în apropiere de Rodos și Creta, iar în ultimele decenii specia s-a răspândit în mai multe zone ale țării.

Care sunt semnele distinctive ale speciei

Peștele poate fi recunoscut după dunga argintie lată de pe părțile laterale ale corpului, coloritul gri-închis al spatelui punctat cu pete negre fine, abdomenul alb-argintiu și cei patru dinți foarte puternici, asemănători unui cioc.

Ce spun specialiștii de la Muzeul Antipa despre peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. „Poate acumula una dintre cele mai puternice toxine”

De asemenea, specia conține tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine marine cunoscute, pentru care nu există un antidot cunoscut. Substanța poate provoca paralizie musculară, afectarea sistemului nervos și, în cazuri grave, deces. Important de menționat este că riscul cel mai mare apare nu în cazul mușcăturii, ci al consumului.

Zonele din Grecia unde apare cel mai des

Datele publicate de cercetătorii greci arată că cele mai multe exemplare sunt concentrate în sudul și estul Mării Egee. Printre zonele unde peștele-iepure este întâlnit frecvent se numără:

  • Creta
  • Rodos
  • Karpathos
  • Kos
  • Kalymnos
  • Symi

Harta realizata de cercetătorii greci din Rețeua ELNAIS

În ultima perioadă au fost raportate apariții și în alte zone din Grecia precum Insulele Dodecaneze, Ciclade și din estul Mării Egee. Peștele a fost observat și în Golful Saronic, în apropierea Atenei, dar și pe coasta vestică a Greciei. Totuși, Creta și Rodos rămân principalele puncte ale invaziei.

Specialiștii spun că extinderea este favorizată de încălzirea apelor Mediteranei. Un alt motiv este lipsa prădătorilor naturali. Peștele-iepure se reproduce rapid și găsește hrană din abundență în zonele de coastă. Din acest motiv, cercetătorii îl consideră una dintre cele mai invazive specii din Marea Mediterană.

Peștele-iepure provoacă pagube mari pentru pescarii greci

Dincolo de riscurile pentru sănătate, peștele-iepure provoacă pierderi importante industriei pescuitului. Specia are un maxilar foarte puternic și poate distruge plase, cârlige și capturi. Se hrănește cu caracatițe, sepii, moluște și alte specii importante pentru economia locală.

Potrivit unor estimări, pagubele pot ajunge la aproximativ 5.000 de euro pe an pentru fiecare ambarcațiune. Pierderile vin din capturi distruse, plase rupte și echipamente avariate. Autoritățile elene analizează introducerea unui sistem prin care pescarii să fie recompensați pentru capturarea peștelui-iepure. Un model asemănător este folosit deja în Cipru, unde exemplarele capturate sunt eliminate în instalații speciale de incinerare.

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