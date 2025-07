Ce este „trucul egiptean” | Cum să dormi bine pe vreme de caniculă, dacă nu ai aer condiționat

Iată ce este „trucul egiptean” și cum să dormi bine pe vreme de caniculă, dacă nu ai aer condiționat. Iată ce spun experții despre metodele inedite de răcorire în nopțile toride.

Odată cu instalarea verii, apar și nopțile toride, adică acelea în care termometrul nu scade niciodată sub 25 de grade C sau chiar 30 de grade C. În aceste cazuri, somnul devine o luptă împotriva căldurii. Mulți apelează la aerul condiționat, dar sunt și persoane care nu fac asta, fie din motive economice, fie de sănătate. Din fericire, există trucuri casnice care te pot ajuta să te odihnești mai bine, fără a fi nevoie să pornești niciun aparat electrocasnic. Află care sunt aceste trucri și ce presupune „metoda egipteană”.

„Trucul egiptean” de răcorire este unul foarte simplu și eficient în nopțile caniculare. Acest truc implică pulverizarea de apă rece pe cearșaf până când acesta este complet umed. Conform lui Dr. Felices, care a postat pe Tiktok un videoclip care are peste 635.000 de vizualizări deja, această acțiune încurajează evaporarea apei în toiul nopții, fapt care ajută la reducerea temperaturii ambientale, creând o senzație prelungită de răcorire. „E ca și cum ai dormi pe aparatul de aer condiționat”, spune el în videoclip.

Un alt truc foarte bun este să vă răcoriți strategic corpul înainte de a vă pune la culcare. Pentru a face asta, doctorul recomandă scufundarea încheieturilor mâinilor în apă rece vreme de 30 de secunde. Acest lucru răcește sângele care circulă în zona respectivă și, deci, reduce temperatura corpului cu aproximativ jumătate de grad la începutul somnului.

Alt truc este bun și pentru cei care se trezesc transpirați în miez de noapte. Doctorul recomandă umezirea șosetelor, punerea lor în congelator și, odată ce s-au răcit, acestea să fie puse în jurul gleznelor.

Răcororirea corpului pe timp de noapte, fără a porni aerul condiționat, este deci posibilă. Încearcă și tu aceste trucuri și vei simți diferența în nopțile caniculare!

CITEȘTE ȘI:

ANM a dat prognoza pentru iulie, luna „lui Cuptor”. Ce temperaturi ne așteaptă în cea mai călduroasă lună din an

COD ROȘU de caniculă în Europa. Record de temperatură în Spania – 46 de grade, alertă de căldură extremă în Italia, Franța și Portugalia