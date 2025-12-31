Ce evenimente astronomice nu trebuie ratate, în 2026. Sunt de văzut eclipse, superluni și ploi de meteoriți

2026 se anunță un an remarcabil pentru pasionații de astronomie. Totul începe, sâmbătă, cu o lună plină spectaculoasă, prima dintre cele trei superluni din acest an, potrivit CNN, care a trecut în revistă calendarul evenimentelor astronomice din noul an.

Superlunile și lunile pline din 2026

În general, într-un an se înregistrează 12 luni pline, câte una în fiecare lună. Dar în 2026 vor fi 13, cu două în luna mai. A doua lună plină dintr-o lună este cunoscută sub numele de lună albastră.

De obicei, lunile pline apar la fiecare 29 de zile, în timp ce majoritatea lunilor din calendarul nostru au 30 sau 31 de zile, astfel încât lunile și fazele lunii nu se aliniază exact, fapt ce duce la apariția unei luni albastre aproximativ o dată la fiecare 2 ani și jumătate.

După superluna din ianuarie, următoarele două superluni vor fi în noiembrie și decembrie.

Restul lunilor pline din 2026:

1 februarie: Luna zăpezii

3 martie: Luna viermelui

1 aprilie: Luna roz

1 mai: Luna florilor

31 mai: Luna albastră

29 iunie: Luna căpșunilor

29 iulie: Luna cerbului

28 august: Luna sturionului

26 septembrie: Luna recoltei

26 octombrie: Luna vânătorului

24 noiembrie: Luna castorului

23 decembrie: Luna rece

Ploile de meteoriți din 2026

După vârful ploii de meteoriți Quadrantide din ianuarie, pasionații de astronomie vor trebui să aștepte puțin până la ploaia de meteori Lyride din aprilie.

Iată datele la care vor atinge apogeul celelalte ploi de meteoriți din 2026:

Lyride: 21-22 aprilie

Eta Aquaride: 5-6 mai

Delta Aquaride sudice: 30-31 iulie

Alfa Capricornide: 30-31 iulie

Perseide: 12-13 august

Orionide: 21-22 octombrie

Tauride sudice: 4-5 noiembrie

Tauride nordice: 11-12 noiembrie

Leonide: 16-17 noiembrie

Geminide: 13-14 decembrie

Urside: 21-22 decembrie

Eclipsele de Soare din 2026

De asemenea, pasionații de astronomie se pot bucura în 2026 de două eclipse de Soare și două de Lună, potrivit NASA.

O eclipsă inelară de Soare va avea loc pe 17 februarie, deasupra Antarcticii, acest fenomen apărând atunci când Luna se află aproape sau chiar la cea mai îndepărtată distanță față de Pământ, în timp ce trece între Pământ și Soare.

Din această cauză, Luna nu poate acoperi complet Soarele, așa cum se întâmplă în cazul unei eclipse totale, iar lumina solară rămâne vizibilă în jurul umbrei Lunii, formând un efect spectaculos numit „inel de foc”.

În același timp, o eclipsă parțială de Soare, în formă de semilună, va fi vizibilă din Antarctica, Africa și America de Sud.

O eclipsă totală de soare va fi vizibilă în Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o parte a Portugaliei pe 12 august. O eclipsă parțială va putea fi urmărită în Europa, Africa și America de Nord.

Eclipsele de Lună în 2026

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă pe 3 martie pe cerul din Asia, Australia, Insulele Pacificului și Americii.

O eclipsă de Lună poate avea loc doar în timpul unei luni pline, când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar Luna intră în umbra Pământului. Atunci, Pământul proiectează două umbre asupra Lunii: o umbră parțială, numită penumbră, și o umbră completă, întunecată, numită umbră.

Când Luna plină intră în umbra Pământului, aceasta se întunecă. În schimb, lumina soarelui care trece prin atmosfera Pământului luminează luna într-un mod dramatic, înroșind-o – motiv pentru care evenimentul este adesea denumit „lună sângeroasă”.

O eclipsă parțială de Lună va fi vizibilă pentru cei din America, Europa, Africa și Asia de Vest între 27 și 28 august.

Eclipsele parțiale au loc atunci când soarele, Pământul și luna nu se aliniază complet, astfel încât doar o parte a lunii trece în umbră.