Prima pagină » Actualitate » Ce evenimente astronomice nu trebuie ratate, în 2026. Sunt de văzut eclipse, superluni și ploi de meteoriți

Ce evenimente astronomice nu trebuie ratate, în 2026. Sunt de văzut eclipse, superluni și ploi de meteoriți

31 dec. 2025, 20:30, Actualitate
Ce evenimente astronomice nu trebuie ratate, în 2026. Sunt de văzut eclipse, superluni și ploi de meteoriți
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

2026 se anunță un an remarcabil pentru pasionații de astronomie. Totul începe, sâmbătă, cu o lună plină spectaculoasă, prima dintre cele trei superluni din acest an, potrivit CNN, care a trecut în revistă calendarul evenimentelor astronomice din noul an.

Superlunile și lunile pline din 2026

În general, într-un an se înregistrează 12 luni pline, câte una în fiecare lună. Dar în 2026 vor fi 13, cu două în luna mai. A doua lună plină dintr-o lună este cunoscută sub numele de lună albastră.

De obicei, lunile pline apar la fiecare 29 de zile, în timp ce majoritatea lunilor din calendarul nostru au 30 sau 31 de zile, astfel încât lunile și fazele lunii nu se aliniază exact, fapt ce duce la apariția unei luni albastre aproximativ o dată la fiecare 2 ani și jumătate.

După superluna din ianuarie, următoarele două superluni vor fi în noiembrie și decembrie.

Restul lunilor pline din 2026:

  • 1 februarie: Luna zăpezii
  • 3 martie: Luna viermelui
  • 1 aprilie: Luna roz
  • 1 mai: Luna florilor
  • 31 mai: Luna albastră
  • 29 iunie: Luna căpșunilor
  • 29 iulie: Luna cerbului
  • 28 august: Luna sturionului
  • 26 septembrie: Luna recoltei
  • 26 octombrie: Luna vânătorului
  • 24 noiembrie: Luna castorului
  • 23 decembrie: Luna rece

Ploile de meteoriți din 2026

După vârful ploii de meteoriți Quadrantide din ianuarie, pasionații de astronomie vor trebui să aștepte puțin până la ploaia de meteori Lyride din aprilie.

Iată datele la care vor atinge apogeul celelalte ploi de meteoriți din 2026:

  • Lyride: 21-22 aprilie
  • Eta Aquaride: 5-6 mai
  • Delta Aquaride sudice: 30-31 iulie
  • Alfa Capricornide: 30-31 iulie
  • Perseide: 12-13 august
  • Orionide: 21-22 octombrie
  • Tauride sudice: 4-5 noiembrie
  • Tauride nordice: 11-12 noiembrie
  • Leonide: 16-17 noiembrie
  • Geminide: 13-14 decembrie
  • Urside: 21-22 decembrie

Eclipsele de Soare din 2026

De asemenea, pasionații de astronomie se pot bucura în 2026 de două eclipse de Soare și două de Lună, potrivit NASA.

O eclipsă inelară de Soare va avea loc pe 17 februarie, deasupra Antarcticii, acest fenomen apărând atunci când Luna se află aproape sau chiar la cea mai îndepărtată distanță față de Pământ, în timp ce trece între Pământ și Soare.

Eclipsă parțială de Soare, 29 martie 2025, în Groenlanda SUA FOTO: Profimedia

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

Din această cauză, Luna nu poate acoperi complet Soarele, așa cum se întâmplă în cazul unei eclipse totale, iar lumina solară rămâne vizibilă în jurul umbrei Lunii, formând un efect spectaculos numit „inel de foc”.

În același timp, o eclipsă parțială de Soare, în formă de semilună, va fi vizibilă din Antarctica, Africa și America de Sud.

O eclipsă totală de soare va fi vizibilă în Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o parte a Portugaliei pe 12 august. O eclipsă parțială va putea fi urmărită în Europa, Africa și America de Nord.

Eclipsele de Lună în 2026

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă pe 3 martie pe cerul din Asia, Australia, Insulele Pacificului și Americii.

O eclipsă de Lună poate avea loc doar în timpul unei luni pline, când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar Luna intră în umbra Pământului. Atunci, Pământul proiectează două umbre asupra Lunii: o umbră parțială, numită penumbră, și o umbră completă, întunecată, numită umbră.

Când Luna plină intră în umbra Pământului, aceasta se întunecă. În schimb, lumina soarelui care trece prin atmosfera Pământului luminează luna într-un mod dramatic, înroșind-o – motiv pentru care evenimentul este adesea denumit „lună sângeroasă”.

O eclipsă parțială de Lună va fi vizibilă pentru cei din America, Europa, Africa și Asia de Vest între 27 și 28 august.

Eclipsele parțiale au loc atunci când soarele, Pământul și luna nu se aliniază complet, astfel încât doar o parte a lunii trece în umbră.

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Din fotoliul de premier, Ilie Bolojan se solidarizează cu românii, de Anul Nou: „Încheiem împreună un an dificil”
19:34
Din fotoliul de premier, Ilie Bolojan se solidarizează cu românii, de Anul Nou: „Încheiem împreună un an dificil”
ANALIZĂ Fostul șef al spionilor face bilanțul lui 2025. „O țară condusă de politicieni incompetenți și impostori, incapabili să formuleze o viziune”
18:38
Fostul șef al spionilor face bilanțul lui 2025. „O țară condusă de politicieni incompetenți și impostori, incapabili să formuleze o viziune”
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
18:33
Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
ULTIMA ZI DIN 2025 De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
18:00
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
DECES Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
17:36
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
INEDIT Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
17:34
Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
Mediafax
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată cu cât cresc lucrurile
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
EXTERNE Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență. „Abia l-au resuscitat”
20:39
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență. „Abia l-au resuscitat”
ULTIMA ZI DIN 2025 Ce mesaj au primit turiștii de la hotelul Simonei Halep cu câteva ore înainte de petrecerea de Revelion
20:18
Ce mesaj au primit turiștii de la hotelul Simonei Halep cu câteva ore înainte de petrecerea de Revelion
LIVE 🚨 Australia și Asia au intrat în anul 2026: artificii pe glob, emoții fără granițe. Imaginile magiei Anului Nou, pe Gândul
20:00
🚨 Australia și Asia au intrat în anul 2026: artificii pe glob, emoții fără granițe. Imaginile magiei Anului Nou, pe Gândul
MESAJ Mesajul lui Călin Georgescu în ajunul Anului Nou: „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult.”
19:40
Mesajul lui Călin Georgescu în ajunul Anului Nou: „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult.”
FLASH NEWS Finlanda, victima războiului hibrid chiar de Anul Nou: Poliția finlandeză a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică
19:13
Finlanda, victima războiului hibrid chiar de Anul Nou: Poliția finlandeză a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică

Cele mai noi