Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS. Detaliul observat de românul Adrian Șonka, prin telescop: „Pe 19 decembrie..”

16 dec. 2025, 08:41, Actualitate
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS? Românul Adrian Șonka a observat un detaliu important prin telescop. În urmă cu două zile, pe pagina sa de Facebook, acesta a încărcat o imagine cu „mult comentata cometă”, așa cum  o numește el, menționând că s-a întâmplat să o observe cu un telescop cu diametrul de 1,2 metri.

De altfel, a încărcat pe Facebook o imagine cu cometa 3I/ATLAS. A precizat că pe 19 decembrie, acea cometă „se află la cea mai mică distanță de Pământ, la 269.000.000 km”.

Mult comentata cometă trece nevăzută de niciun specialist de ocazie, însă eu am observat-o și am poze să vă arăt.

Întâmplarea face să fiu la un telescop mare (1,2 m în diametru) și într-un loc cu cer foarte curat, așa că imaginea de azi este mai bună decât de obicei.

Chiar și așa, cometa este la fel de pufoasă ca în oricare alte fotografii, ceea ce este de înțeles având în vedere că vedem un nor imens de gaz și praf, aflat în jurul unui nucleu solid de câțiva km.

Am pus și scara imaginii, adică linia galbenă are lungimea de 160.000 km la distanța la care se află cometa, deci obiectul este enorm.

La cât de mare este norul de gaz, este clar că extratereștrilor le-au explodat toate buteliile din bucătărie”, a notat Adrian Șonka pe Facebook.

Adrian Șonka este un renumit expert în astronomie și cercetător român, cunoscut pentru contribuțiile sale la popularizarea astronomiei.
Are o experiență de peste 20 de ani și a studiat în special asteroizii și cometele, precum și stelele variabile și planetele. Este cercetător la Institutul Astronomic al Academiei Române și lucrează la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

Sursă foto: Facebook Adrian Șonka

