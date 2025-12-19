Ce face Amalia Năstase de sărbători. ”Mie masa de Crăciun mi-o gătesc niște prieteni”

Amalia Năstase a spus ce va face de sărbătorile de iarnă anul acesta. Vedeta nu pregătește de Crăciun decât cozonac, de restul preparatelor ocupându-se niște amici.

Amalia Năstase va sta acasă de sărbători. Aceasta a spus, pentru click.ro, că va avea grijă de mama sa, care s-a confruntat cu niște probleme de sănătate.

”Am început pregătirile de Sărbători. Am avut și niște gale de organizat. Crăciunul mereu noi l-am făcut acasă. Mama a avut un accident, și-a fracturat șoldul și e încă internată într-un centru de recuperare. Și trebuie să o aducem acasă. Vor fi niște săptămâni grele. O să stăm cu toții acasă cu prietenii. Eu tot sper să fie zăpadă”, a explicat Amalia Năstase.

”Mie masa de Crăciun mi-o gătesc niște prieteni. Dar, cel mai mult îmi plac cozonacii pe care-i fac eu. E singurul lucru la care mă pricep. Nu e o rețetă specială, celebra Sanda Marin e sfântă pentru mine. Dietă?! Nici nu am început-o, dar promit solemn că, din ianuarie, mă opresc din mâncat ca un om normal și mă apuc de sport! Promit solemn în mod public”, a mai spus aceasta.

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma.

În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma. Cu toate acestea, Amalia Năstase poartă în continuare, inclusiv în acte, numele fostului partener de viață, legendarul campion de tenis Ilie Năstase.