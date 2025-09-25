Ce face BUTONUL roșu de la bancomat și când trebuie folosit pentru a evita fraudele bancare

Puțini știu, dar butonul roșu de anulare de la bancomat are un rol esențial în protejarea cardului și a banilor. Iată de ce este recomandat să-l apeși după fiecare retragere și în ce situații poate preveni fraudele sau pierderile financiare.

Într-o lume în care fraudele sunt la ordinea zilei, tot mai mulți utilizatori de carduri bancare își pun problema siguranței tranzacțiilor la bancomat, pe fondul tentativelor de fraudă și al dispozitivelor montate ilegal. Experții în securitate atrag atenția că o soluție simplă și la îndemână este apăsarea butonului roșu de anulare după fiecare retragere.

Asrfel, funcția principală a butonului roșu este aceea de a opri instant tranzacția, iar cardul este returnat în câteva secunde.

„Recomandarea experților este ca, după ce ai retras banii și ți-ai recuperat cardul, să apeși și acest buton. În acest fel, ai certitudinea că aparatul a închis tranzacția, eliminând riscul ca datele să rămână active în sistem”, arată sursa citată de Click!.

De ce primești întâi cadrul când vrei să scoți bani de la bancomat

Ordinea în care bancomatul restituie cardul și apoi banii nu este întâmplătoare. Conform Deutsche Kreditwirtschaft, instituția care gestionează siguranța sistemelor bancare din Germania, aparatele sunt programate să ofere întâi cardul, pentru a forța utilizatorul să rămână atent.

În cazul în care cardul nu este retras la timp, bancomatul îl poate bloca, oprind automat și eliberarea numerarului.

Există mai multe situații în care specialiștii recomandă apăsarea butonului roșu: atunci când observi persoane suspecte lângă bancomat, dacă cineva necunoscut insistă să te ajute, în cazul erorilor afișate pe ecran sau atunci când aparatul se blochează.

Riscuri suplimentare pot apărea în cazul bancomatelor din străinătate sau din spațiile comerciale, unde aparatele nu sunt întotdeauna administrate direct de bănci.

De asemenea, experții în securitate recomandă verificarea atentă a fantei cardului, acoperirea tastaturii la introducerea codului PIN și evitarea folosirii bancomatului dacă există suspiciuni de manipulare.

Când e recomandat să scoți bani de la bancomat

Apăsarea butonului roșu la finalul fiecărei retrageri reprezintă o măsură suplimentară de protecție, care închide complet sesiunea și împiedică accesul altor persoane la datele cardului. Într-un context în care metodele de fraudă evoluează constant, acest gest simplu devine esențial pentru siguranța utilizatorilor.

Vinerea, bancomatele sunt de regulă aglomerate, pentru că mulți români își primesc salariile sau fac plăți înainte de weekend. Potrivit specialiștilor, momentul optim pentru retrageri este la mijlocul săptămânii.

„Acestea sunt zilele cu trafic redus, când băncile sunt complet finanțate și mai dispuse să răspundă la solicitări sau întrebări”, au precizat experții.