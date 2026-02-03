Ce fel de bărbat își dorește Andreea Antonescu. ”Să fie bun, prezent, să știe cine este”

Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, a explicat ce fel de partener și-ar dori lângă ea. ”Să fie bun, prezent, să știe cine este”, a spus artista.



Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, împreună cu care are o fetiță, Sienna. Vedeta a divorțat oficial de cel care i-a fost partener de viață.

Artista a trăit o poveste de dragoste cu jurnalistul Victor Vrînceanu. În data de 19 decembie 2022, Andreea Antonescu a anunțat în mediul online că a devenit mămică pentru a doua oară. Artista a adus pe lume o fetiță. Ulterior, Andreea Antonescu a anunțat că a decis să se separe de iubitul ei, Victor Vrînceanu.

De ceva vreme, Andreea Antonescu a decis să se mute în America, alături de cele două fetițe ale sale.

Andreea Antonescu a vorbit despre viața sentimentală și a dezvăluit ce fel de partener și-ar dori lângă ea.

Ce fel de bărbat își dorește Andreea Antonescu. ”Nu știu să iubesc „pe jumătate””

”Un bărbat calm, asumat, cu suflet frumos, echilibrat. Să fie bun, prezent, să știe cine este. Mă cucerește prin naturalețe, inteligență emoțională și felul în care mă face să mă simt: liniștită, dorită, respectată. Și prin felul în care îmi iubește copiii”, a detaliat Andreea Antonescu pentru click.ro.



Artista a dezvăluit că atunci când iubește se implică total în relație:

”Sunt sinceră, dedicată, foarte implicată, loială. Iubesc cu tot sufletul și cu multă blândețe. Pentru mine, iubirea înseamnă siguranță și adevăr. Nu știu să iubesc „pe jumătate””.

”Mă las surprinsă. Iubirea nu se planifică, se întâmplă. Iar eu sunt într-un moment în care o pot primi frumos”, a încheiat aceasta.