Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat

În urmă cu 10 ani era un scenariu demn de un joc video SF. Acum, a devenit realitate: robotul umanoid care poate concura la maratonul olimpic. Este capabil chiar să-l ajungă din urmă pe legendarul Usain Bolt, care a atins recordul mondial de 9,58 de metri pe secundă pe 100 de metri.

Robotul umanoid chinez Bolt a stabilit un record mondial, atingând o viteză record pe o pistă de alergare, a transmis Centrul Internațional de Cercetare Științifică și Tehnologică pentru Inovație de la Universitatea Zhejiang.

Robotul capabil să-l depășească pe Usain Bolt

Cu o înălțime de 175 de centimetri și cu o greutate de 75 de kilograme, Bolt a fost proiectat să imite mobilitatea umană și chiar reușește să-și depășească limitele fizice. Pe durata demonstrației, robotul a concurat împotriva fondatorului organizației, Wang Hongtao. În timp ce alergătorul uman a devenit epuizat, robotul a continuat să alerge, ajungând la viteza record de 10 metri/secundă.

Desigur, acest robot, pentru a fi proiectat, necesită un sistem de răcire activă foarte avansat pentru a preveni supraîncălzirea pe durata alergării la o viteză record. Rămâne de urmărit cum vor evolua roboții care vor necesita cantități mari de energie.

Republica Populară Chineză, sub conducerea lui Xi Jinping, tinde să devină un concurent greu de egalat în cursa globală pentru robotică. Deja s-a pus pe creat o armată de roboți militari. Anul trecut, China a desfășurat primul meci de fotbal și primul maraton cu roboți.

Sursa Video: MirrorMe Tech

