Ce fel de tată e Pavel Bartoș. ”Am învățat că trebuie să am răbdare enormă”

Actorul și prezentatorul TV Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a spus ce fel de tată este. Acesta are trei fete din mariajul cu Anca.



Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Actorul și prezentatorul de televiziune formează un cuplu extraordinar cu soția sa, Anca, împreună cu care are trei fiice: Eva, Sofia și Rita.

Într-un interviu pentru revista Viva, Pavel Bartoș a vorbit despre rolul de părinte și despre relția cu cele trei fete ale sale.

Ce fel de tată e Pavel Bartoș. ”Încerc să fiu un tată cât mai bun pentru copiii mei”

”Fiecare dintre noi cred că încearcă sau ar vrea să creadă că este tatăl perfect. Dar eu vreau să fiu tată, nu perfect. Asta cu perfectul înglobează o chestie care mă sperie. Încerc să fiu un tată cât mai bun pentru copiii mei. Pentru nevoile lor, pentru ce-și doresc ei. De aceea, trebuie să-i cunosc foarte bine. Am învățat că trebuie să am răbdare enormă. Nu trebuie să reacționez impulsiv. Nu trebuie să-i sperii. Tot timpul trebuie să aibă, cum să zic eu, siguranța că lângă părinte se simte sigur indiferent de ce i s-a întâmplat sau ce face. Și așa e și normal să fie”, a declarat Pavel Bartoș.

”Tu ești alături de copilul tău, indiferent de situație. Dar el trebuie să aibă această siguranță că acasă îl înțelege lumea. Acasă poate spune orice ce i s-a întâmplat. Așa e sănătos să fie. Eu, până în clipa în care o să mă întâlnesc cu Sfântul Petru, o să încerc să fiu un tată foarte bun pentru că nu e o meserie, deși înseamnă multă perfecționare. Îți spun, fiecare copil este diferit. Pentru fiecare copil trebuie să te aloci într-un anume fel. Dar e important să-i cunoști pe fiecare parte. Nu că sunt copiii mei, lasă că eu sunt părinte, eu știu ce fac! De multe ori, noi, părinții, nu știm ce facem, învățăm foarte multe lucruri de la copiii noștri”, a mai spus actorul.

”Sunt un alintat al sorții – am trei fete și mă bucur de ele. Una e studentă la Drept (anul IV), cealaltă se apropie să intre la facultate, iar cea mică se gândește serios spre a mea carieră. Dacă avem provocări, învățăm și le gestionăm împreună pentru că ne avem unii pe alții, și asta contează”, a încheiat acesta.