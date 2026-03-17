Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică

17 mart. 2026, 12:26, Pastila lui Cristoiu

Gazetarul Ion Cristoiu afirmă, în cea mai recentă Pastila a sa, că „avem deja un învins în Războiul America – Iran: Alianța Transatlantică”.

„Ieri, luni, la emisiunea lui Ionuț Cristache de pe site-ul Gândul, a venit vorba despre obiectivele asumate de Donald Trump atunci când ar fi declanșat acest război cu Iranul. Se punea întrebarea dacă există un plan, referindu-se la ceea ce vedem, adică la desfășurarea militară a războiului.

Eu am răspuns că nu pot să dau un răspuns clar la această întrebare, deoarece, ca „istoric al clipei”, adică jurnalist, mă aflu în mijlocul evenimentelor, iar acestea sunt încă în derulare. Ca istoric, dacă aș trăi, aș putea vorbi despre toate acestea peste vreo 30 de ani, când vor apărea documentele și când vom cunoaște deznodământul.

Totuși, l-am avertizat că pot exista, conștient sau nu, obiective dincolo de cele declarate — obiective strategice care nu sunt neapărat militare, dar pe care, după părerea mea, Donald Trump le-a și atins deja.

Cred că am enumerat atunci, și enumăr și acum: slăbirea economică a Europei, abaterea atenției de la Ucraina, încercuirea economică a Chinei, mai ales din punct de vedere economic.

Am dat și un exemplu. Am spus că Donald Trump — asta era pe la prânz — le-a întins o capcană aliaților occidentali, adică țărilor occidentale care fac parte din NATO. Când le-a cerut să participe la „eliberarea” (cum se spune) unei structuri din Orientul Mijlociu, aliații au refuzat. Uniunea Europeană a refuzat. Principalele state membre NATO au refuzat, fără să explice prea mult de ce.

Am spus că aceasta a fost o capcană. Pentru că Donald Trump ar avea astfel motive să spună poporului american: „Noi trebuie să ne retragem din NATO, să nu mai punem atât accent pe NATO, pentru că nu ne-a servit la nimic. Noi conducem NATO, noi investim în NATO, iar când am cerut ajutor, ei au făcut un pas înapoi.”

În același timp, am spus că acest moment, acest război, adâncește ruptura din alianța transatlantică. Pentru că, în mod normal, dacă alianța dintre America și Occidentul european ar fi funcționat pe deplin, Occidentul ar fi trebuit să răspundă solicitării lui Donald Trump.

Am mai spus că, de fapt, Donald Trump a întins această capcană, pentru că americanii, care reprezintă cea mai mare putere militară din istorie, nu au nevoie efectiv de acest ajutor. Era vorba mai degrabă de un ajutor simbolic. Și, pe baza acestui lucru, cred că Donald Trump va relansa campania de slăbire a NATO și de rupere a alianței transatlantice.

Iată că, aseară, a susținut o conferință de presă și a spus textual: „Noi nu avem nevoie de niciun ajutor. Suntem cea mai puternică țară din lume. Am vrut doar să-i testez, să văd cum reacționează la cererea mea. Nimic altceva.”

În această dimineață am văzut că a postat din nou: „Noi, americanii, susținem militar aceste țări occidentale, iar ele, când a fost vorba, nu au vrut să trimită nici măcar un sprijin simbolic.”

Deci, din acest punct de vedere, cred că avem un învins categoric al acestui conflict dintre America și Iran, și anume alianța transatlantică”, spune Ion Cristoiu.

