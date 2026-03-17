Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”

Luni, comisiile parlamentare de specialitate au dat aviz favorabil bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
Prezent la ședința Comisiilor reunite de administrație, Cseke Attila a declarat: ‘Este un buget comparat cu bugetul inițial de anul trecut, din 2025, în creștere de 1,2 miliarde de lei, credite bugetare și în care prioritatea maximă este acordată finanțării investițiilor derulate de minister prin PNRR – sunt 5.372 de investiții care sunt în derulare prin PNRR, prin MDLPA. În prezent, gradul de absorbție este de 73%. (…) La sfârșitul anului am reușit să plătim toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pe toate programele existente, inclusiv la Compania Națională de Investiții, inclusiv la Programul ‘Anghel Saligny’, inclusiv la Programul PNDL. Toate facturile depuse la minister au fost achitate, am intra în anul 2026 fără datorii’, a subliniat ministrul Cseke Attila.