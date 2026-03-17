Prima pagină » Actualitate » Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”

Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”

17 mart. 2026, 12:26, Actualitate
Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, economistul Claudiu Năsui a transmis că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. Acesta acuză o ”propagandă” în comisia de buget.
Claudiu Năsui susține că declarațiile lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, contrazic cifrele, care ar arăta clar că cheltuielile de personal trec de la 113 milioane de euro la 126. Potrivit economistului, comisia a refuzat să afișeze anexa bugetară a ministerului dezvoltării în care ar fi fost clară creșterea cu 11% a cheltuielilor de personal.
”Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget.
Ministrul dezvoltării zice că scad cheltuielile de personal și că de el nu trece niciun buget în care să crească cheltuielile de personal.
Foarte bine ați crede.
Dar dacă ne uităm pe cifre. Cheltuielile de personal trec de la 113 milioane la 126 milioane.
Deci cum scad?
Exact. Nu scad.
Comisia a refuzat să afișeze anexa bugetară a ministerului dezvoltării în care ar fi fost clară creșterea cu 11% a cheltuielilor de personal.
Asta ca să știm cum „scad” cheltuielile crescând”, a scris Claudiu Năsui, pe pagina sa de Facebook.

Luni, comisiile parlamentare de specialitate au dat aviz favorabil bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Prezent la ședința Comisiilor reunite de administrație, Cseke Attila a declarat: ‘Este un buget comparat cu bugetul inițial de anul trecut, din 2025, în creștere de 1,2 miliarde de lei, credite bugetare și în care prioritatea maximă este acordată finanțării investițiilor derulate de minister prin PNRR – sunt 5.372 de investiții care sunt în derulare prin PNRR, prin MDLPA. În prezent, gradul de absorbție este de 73%. (…) La sfârșitul anului am reușit să plătim toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pe toate programele existente, inclusiv la Compania Națională de Investiții, inclusiv la Programul ‘Anghel Saligny’, inclusiv la Programul PNDL. Toate facturile depuse la minister au fost achitate, am intra în anul 2026 fără datorii’, a subliniat ministrul Cseke Attila.

