Radu Miruță, răspuns neconcludent despre beneficiile programului SAFE. Deputatul Mihai Weber: „Putem face o paralelă cu perioada pandemiei”

Ministrul Apărării a fost întrebat, luni seară, la Parlament, la prezentarea bugetului ministerului, de către deputatul Mihai Weber, ce beneficii aduce programul SAFE pentru industria de apărare. Radu Miruță nu a putut da însă un răspuns concludent.

„În discuțiile privind participarea României la Instrumentul european SAFE, este important să abordăm acest subiect cu realism și responsabilitate. SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea capacităților de apărare, dar trebuie să înțelegem, foarte clar, că vorbim despre împrumuturi, care vor trebui rambursate de către români – este adevărat că în condiții avantajoase – însă un împrumut rămâne un împrumut. Putem face o paralelă cu perioada pandemiei, când au fost achiziționate milioane de doze de vaccin, mult peste necesarul raportat la populația României, pentru care s-au plătit sute de milioane de euro, bani care, în cele din urmă, sunt suportați tot din resursele publice și trebuie rambursați de către români”, a fost poziția deputatului Mihai Weber, la prezentarea bugetului Apărării de la Parlament.

Apoi, Mihai Weber i-a cerut ministrul să expună câteva argumente și care ar putea fi beneficiile programului SAFE pentru industria de apărare.

Mihai Weber, către ministrul Radu Miruță: Aș dori să mă informați care sunt avantajele programului SAFE pentru industria națională de apărare

„Aș dori să mă informați care sunt avantajele pentru industria națională de apărare, pentru că este esențial ca participarea României la acest instrument european să nu însemne doar achiziții de echipamente, ci și dezvoltarea pe termen lung a bazei industriale și tehnologice de apărare a României, astfel încât aceste resurse financiare să producă efecte economice și strategice durabile”, a precizat Mihai Weber, la comisia pentru bugetul Apărării.

La aceste întrebări, ministrul Apărării a răspuns neconcludent, într-un limbaj de lemn.

„Să știți că acești bani din SAFE rămân în România, în procent pe care Ministerul Economiei solicită localizare pe fiecare proiect. În funcție de cele 11 proiecte, care sunt proiecte singulare pentru statul român (…)

Ministerul Apărării a transmis și a publicat care sunt criteriile operaționale, ce condiții tehnice trebuie să îndeplinească produsul, conform Ordonanței 62, din 2025, Ministerul Economiei, pentru fiecare din aceste produse, specifică ce procent trebuie să se deruleze pe teritoriul național.

În aprecierea mea, până când vor fi finalizate aceste lucruri, cred că va fi o medie de 50-60% din proiecte care vor avea localizare ca sumă pe teritoriul național.

Dacă vreți să trecem și la calcule, proiectele individuale, semnate de statul român, reprezintă cam 70% din valoarea totală. Valoarea totală, doar pentru apărare, este de 9,53 de miliarde. Deci 70% din asta înseamnă vreo 6 miliarde și un pic, din care, dacă de la Ministerul Economiei va veni condiție medie de 50-60%, ar însemna undeva între 3 și 4 miliarde”, a spus Miruță.

De ce refuză Polonia programul SAFE, în viziunea lui Miruță

Ministrul Apărării a vorbit și despre faptul că Polonia refuză programul SAFE.

„Cu privire la faptul că Polonia refuză SAFE, să știți că este o diferență semnificativă. România se poate împrumuta de această sumă de bani aproape la niște dobânzi duble decât cele oferite prin SAFE. Polonia poate să ia bani din piață în condiții identice cu cele care sunt oferite prin SAFE. Pentru România nu este o opțiune asta”, a mai precizat Radu Miruță.

