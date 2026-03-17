Două persoane au fost împușcate mortal marți dimineață într-un bistro din Raunheim, lângă Aeroportul din Frankfurt, Germania, a declarat poliția locală. Conform primelor concluzii, un individ înarmat a intrat în local în jurul orei 3:45 și a deschis focul asupra victimelor, care au decedat la fața locului din cauza rănilor suferite.

Suspectul nu a fost prins

Suspectul a fugit și este încă în libertate, iar motivul atacului rămâne neclar, au raportat mass-media germane. Acesta este căutat de un contingent numeros de forțe de ordine, iar zona din jurul bistroului a fost izolată.

