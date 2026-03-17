Ministrul Agriculturii a semnat un protocol istoric cu China. „Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”

Bianca Dogaru
17 mart. 2026, 12:38
Galerie Foto 4

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat oficial deschiderea celei mai mari piețe de desfacere din lume pentru producătorii români, în urma semnării unui Memorandum de Înțelegere cu omologul său chinez. Acest document strategic are scopul de a facilita exportul de produse agroalimentare și de a consolida statutul României ca furnizor de bunuri cu valoare adăugată. 

„Sunt în China. Semnez cu omologul meu de-aici poate cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească. O să avem acces la o piață extrem de importantă pentru produsele românești. Am reușit pentru prima oară să deblocăm o piață cu tradiție istorică. Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piață. Înainte de Revoluție am avut, dar după Revoluție nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru Profit.ro.

Barbu a transmis că demersul reprezintă cel mai important protocol pentru agricultura românească din ultimii 30 de ani.

„Am semnat astăzi alături de omologul meu din R. P. Chineză un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii, document în baza căruia vom facilita fermierilor noștri exportul produselor agroalimentare. Astfel, ne consolidăm poziția ca furnizor de produse cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare,” a anunțat Barbu pe Facebook.

Parteneriatul urmărește nu doar simplul comerț, ci și atragerea de investiții străine în unitățile de procesare din țară.

„Am stabilit deja detaliile tehnice pentru trei protocoale de colaborare prin care vom începe exportul de carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. Aceste documente vor fi semnate mâine. În plus, suntem într-un stadiu avansat de pregătire a documentelor pentru începerea exportului de cereale și produse procesate din carne de porc către China.”

Barbu a subliniat importanța critică a unei piețe de desfacere stabile, pe care o consideră pilonul principal al oricărei afaceri agricole, în special în contextul economic actual.

„Asigurarea unei piețe de desfacere stabile este cel mai important element din fluxul comercial, mai ales în această perioadă extrem de complicată pentru afacerile din agricultură. Memorandumul semnat astăzi deschide calea unei colaborări între cele două state în ceea ce privește securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe